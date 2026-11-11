Luca Niculescu, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: „Grație lor, România a putut demonstra că este un partener pe care aliații se pot baza concret”

Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună, a transmis premierul Luca Niculescu de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații.

„Astăzi îi onorăm pe militarii români care au participat la misiuni în teatrele de operații, departe de țară și de familiile lor, în locuri în care pacea și siguranța nu sunt lucruri de la sine înțelese. De-a lungul ultimelor decenii, militarii noștri au fost prezenți în Afganistan, Irak, în Balcanii de Vest și în alte zone de conflict. Grație lor, România a putut demonstra că este un partener pe care aliații săi în cauza menținerii păcii se pot baza concret”, a declarat premierul.

Premierul Luca Niculescu a precizat că este datoria noastră să ne amintim de militarii români care nu s-au mai întors din misiuni, de cei care au revenit acasă purtând răni vizibile sau nevăzute, precum și de familiile care le-au fost alături.

„Respectul și recunoștința pe care le datorăm veteranilor trebuie să se regăsească și în felul în care statul român își îndeplinește obligațiile față de ei. În sprijinul acordat celor răniți, în accesul la îngrijire și recuperare, în reintegrarea în viața civilă și în grija față de familiile celor care au căzut la datorie”, a adăugat acesta.

Luca Niculescu a amintit că data de 11 noiembrie marchează atât comemorarea sublocotenentului Iosif Silviu Fogarași, primul militar român căzut la datorie în Afganistan, în urmă cu 23 de ani, cât și armistițiul care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial, în 1918, conflict în care militarii români s-au sacrificat pentru țară.

„Trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele Europei, iar securitatea și pacea sunt puse la încercare. Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță și cât de mult valorează pacea. Am speranța că înțelegem mai bine fiecare dintre noi cât de important este să avem o armată puternică, aliați de încredere și, mai ales, oameni pregătiți să apere România”, a conchis premierul.