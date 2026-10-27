Luca Niculescu, despre unirea R. Moldova cu România: “Se va manifesta dacă și când cetățenii din cele două state vor dori”

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la Chișinău, într-un interviu in exclusivitate pentru TVR Moldova, că o eventuală unire a României cu Republica Moldova depinde de voința cetățenilor din cele două țări, subliniind că prioritățile actuale sunt apropierea dintre București și Chișinău și sprijinirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta dacă și în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori. Deocamdată, noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult, Republica Moldova de Uniunea Europeană și mai mult, să creăm aceste punți, să creăm și mai multe conexiuni între noi. Iar răspunsul la întrebarea pe care mi-ați pus-o ține de cetățenii din țările noastre”, a afirmat Luca Niculescu, întrebat despre unire.

Aflat la Chișinău în prima sa vizită externă, premierul a descris relația cu Republica Moldova drept „una extrem de specială” și a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al acesteia.

„Vom acorda sprijin, așa cum o facem deja, pentru aderarea la Uniunea Europeană, pentru că este cel mai bun mod, în clipa de față, de a ne apropia și cel mai bun mod pe care îl cunoaștem și noi, din propria experiență, de a ne dezvolta”, a afirmat el.

Luca Niculescu a invocat experiența României pentru a evidenția beneficiile aderării, dar a recunoscut că acestea nu s-au resimțit în mod egal în întreaga societate.

Șeful Executivului și-a exprimat speranța că Republica Moldova va putea deschide și ultimele clustere de negociere până la sfârșitul acestui an.

„Sprijinul nostru aici este foarte clar. Sperăm să deschideți și ultimele clustere de negociere până la finalul acestui an și aveți tot sprijinul nostru”, a spus premierul.

Premierul a subliniat că pregătirea internă și îndeplinirea cerințelor tehnice sunt esențiale pentru avansarea procesului de aderare.