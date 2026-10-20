Luca Niculescu, apel la echilibru înaintea votului de învestitură: România nu își mai permite o criză prelungită

Premierul desemnat Luca Niculescu a prezentat marți, 20 octombrie, în plenul reunit al Parlamentului, prioritățile și obiectivele noii echipe executive, înaintea votului de învestitură. În discursul său, Luca Niculescu a făcut apel la găsirea unui echilibru pentru a pune capăt acestei crize pe care România o traversează.

„Am acceptat acest mandat de prim-ministru independent tocmai pentru că România nu-și mai poate permite o criză prelungită și are nevoie de un punct de echilibru, are nevoie și de execuție. Are nevoie de un guvern care să gestioneze dificultățile prezentului, dar care în același timp să pună în mișcare schimbările de care țara are nevoie pentru viitorul ei”, a declarat Luca Niculescu.

În discursul său, Luca Niculescu a subliniat efectele negative ale celor 5 luni de interimat: „Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de 5 luni de interimat, de blocaj politic, peste 5 luni în care lumea în jurul nostru s-a schimbat accelerat, în timp ce la București discuțiile importante au stat pe loc. Iar românii au resimțit direct acest lucru”.

Acesta a explicat că statutul său de independent nu va exclude dialogul cu partidele parlamentare și asumarea responsabilității pentru conducerea Executivului: „Sunt un premier independent, n-am aparținut vreodată vreunui partid politic. Înțeleg însă foarte bine că un guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar și fără dialog cu partidele. Independența politică nu înseamnă însă lipsă de autoritate”.

În finalul discursului său, Luca Niculescu a făcut apel la depășirea conflictelor interne pentru ca România să rămână în linie dreaptă pentru obiectivele de țară: „Nimeni nu va aștepta ca România să se dezmeticească din conflictele interne. Lumea nu își va încetini transformările pentru că noi nu suntem pregătiți sau pentru că avem disputele noastre”, a conchis premierul desemnat.

Reamintim că toți miniștrii desemnați pentru cele 16 portofolii ministeriale au primit luni și marți avize favorabile în urma audierilor din comisiile parlamentare de specialitate.

Programul de guvernare este structurat pe mai multe capitole sectoriale, care cuprind măsuri și obiective în domenii esențiale precum finanțele publice, economia, sănătatea, educația, energia și infrastructura, dar și agricultura sau administrația publică.

De asemenea, în cadrul programului au fost asumate mai multe obiective: reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, aderarea României la OCDE, finalizarea PNRR, depășirea pragului de 2.000 km de autostrăzi și drumuri expres până în 2028, cât și creșterea graduală a cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB.

Programul-de-guvernare poate fi consultat aici.