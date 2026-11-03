Luca Niculescu, discuție cu secretarul general OCDE: România, pe deplin angajată “să devină membră a organizației cât mai curând posibil”

Premierul Luca Niculescu a avut o discuție cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, pe care l-a descris drept „un prieten și susținător de nădejde al României”, reafirmând angajamentul țării noastre de a deveni membră a organizației cât mai curând posibil.

Într-o postare publicată pe X, șeful Guvernului a apreciat că procesul de aderare la OCDE reprezintă o bază excelentă pentru dezvoltarea unor politici și practici bune în România, în beneficiul cetățenilor și al economiei.

„Procesul de aderare la OCDE constituie o bază excelentă pentru politici și practici bune în România, în interesul cetățenilor și al economiei – o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum se subliniază în Programul de guvernare”, a transmis Luca Niculescu, cel care înainte de a fi numit prim-ministru a ocupat poziția de secretar de stat în MAE pentru aderarea la OCDE.

Premierul a subliniat, totodată, că România rămâne pe deplin angajată să devină membră a familiei OCDE „cât mai curând posibil”.

Excellent discussion with OECD Secretary-General @MathiasCormann, a strong friend and supporter of Romania. OECD accession process serves as an outstanding ground for good policies and practices in Romania, in the interest of the citizens and of the economy – an opportunity we intend to fully leverage, as outlined in the Government Program. Romania remains fully committed to becoming a member of the OECD family as soon as possible. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 3, 2026

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026.