Luca Niculescu, discuție cu secretarul general OCDE: România, pe deplin angajată “să devină membră a organizației cât mai curând posibil”

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a avut o discuție cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, pe care l-a descris drept „un prieten și susținător de nădejde al României”, reafirmând angajamentul țării noastre de a deveni membră a organizației cât mai curând posibil.

Într-o postare publicată pe X, șeful Guvernului a apreciat că procesul de aderare la OCDE reprezintă o bază excelentă pentru dezvoltarea unor politici și practici bune în România, în beneficiul cetățenilor și al economiei.

„Procesul de aderare la OCDE constituie o bază excelentă pentru politici și practici bune în România, în interesul cetățenilor și al economiei – o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum se subliniază în Programul de guvernare”, a transmis Luca Niculescu, cel care înainte de a fi numit prim-ministru a ocupat poziția de secretar de stat în MAE pentru aderarea la OCDE.

Premierul a subliniat, totodată, că România rămâne pe deplin angajată să devină membră a familiei OCDE „cât mai curând posibil”.

 

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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