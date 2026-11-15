Luca Niculescu, după ce trei nave au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării: Aceste incidente sunt inacceptabile. Securitatea în Marea Neagră rămâne o prioritate-cheie pentru noi

NATOROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a reiterat că autoritățile vor continua să ia toate măsurile necesare, alături de aliați, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră.

Reacția sa vine în urma incidentelor care au avut loc seara trecută în apropierea gurilor Dunării.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri. Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută”, a transmis Luca Niculescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Prim-ministrul a calificat incidentele ca fiin „inacceptabile” și a spus despre acestea că reprezintă „o încălcare a dreptului internațional”.

„Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate-cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a continuat Luca Niculescu.

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în proximitatea gurilor Dunării, sâmbătă seara.

Potrivit MApN, prima navă, petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime.

Al treilea incident cu dronă a vizat nava comercială ALI NAJAFOV,  la bordul căreia a izbucnit un incendiu care, de asemenea, a fost stins.

Ștefan-Radu Oprea urmează să participe săptămâna viitoare la reuniunea miniștrilor Apărării din UE.

Oficialul român a anunțat că va aduce pe masa discuțiilor situația de securitate de la Marea Neagră.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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