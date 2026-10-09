Luca Niculescu, după discuțiile cu PSD, PNL și UDMR: Cele trei partide sunt de acord că România trebuie să respecte coordonatele fiscal-economice asumate

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că a avut discuții cu liderii PSD, PNL și UDMR privind principalele direcții ale viitorului program de guvernare, în contextul eforturilor de deblocare a crizei politice și economice. Printre temele abordate s-au numărat sănătatea, agricultura, administrația locală și inegalitățile sociale.

„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii”, a transmis Luca Niculescu într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat a precizat că a remarcat un punct comun în pozițiile celor trei formațiuni politice, pe care îl consideră important pentru stabilitatea țării, respectiv respectarea angajamentelor fiscal-economice ale României.

„Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a afirmat acesta.

Luca Niculescu a subliniat că următorul pas este armonizarea propunerilor venite din partea partidelor într-un program de guvernare, menționând că a identificat idei valoroase în programele analizate până acum.

„Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a explicat premierul desemnat.

Consultările vor continua luni, când Luca Niculescu urmează să discute cu reprezentanții USR și ai celorlalte grupuri parlamentare. Acesta și-a exprimat încrederea că dialogul va conduce la o soluție pentru depășirea crizei politice și economice.

„Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a conchis Luca Niculescu.