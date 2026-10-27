Luca Niculescu, după întâlnirea cu Maia Sandu la Chișinău: România va susține R. Moldova în consolidarea stabilității, securității și în dezvoltarea sa economică

REPUBLICA MOLDOVAROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Prim-ministrul Luca Niculescu a reconfirmat angajamentul României de a sprijini Republica Moldova în consolidarea stabilității și securității, dezvoltarea economică și avansarea parcursului european, în urma întrevederii cu președinta Maia Sandu, la Chișinău.

„Onorat de întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. A fost pentru mine și pentru membrii echipei guvernamentale care m-au însoțit la Chișinău un prilej deosebit de a reconfirma relația de suflet și, totodată, soliditatea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, construite pe istoria și limba comune și pe fraternitatea care ne unește”, a transmis premierul într-o postare pe platforma X.

Luca Niculescu a subliniat că, în contextul provocărilor actuale, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de a răspunde provocărilor de securitate rămân priorități comune, care necesită o coordonare strânsă.

Șeful Guvernului a reafirmat, totodată, sprijinul României pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, prin proiecte de interconectare și prin investiții românești care să contribuie la avansarea parcursului său european.

„România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile de efort, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică, prin proiecte de interconectare și printr-o prezență investițională românească care vor contribui la avansarea parcursului său european. Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană!”, a conchis prim-ministrul.

 

Luca Niculescu a efectuat marți prima sa vizită externă de la învestirea în funcția de prim-ministru, în urmă cu o săptămână. La Chișinău, acesta a discutat cu omologul său, Vasile Tofan, despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe conectivitatea terestră, securitatea energetică, investițiile românești și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.

Premierul s-a întâlnit și cu reprezentanții companiilor românești prezente pe piața moldovenească, cărora le-a promis sprijinul Guvernului pentru dezvoltarea investițiilor.

De asemenea, într-un interviu acordat TVR Moldova, Niculescu a afirmat că o eventuală unire a celor două state depinde de voința cetățenilor, subliniind că prioritățile actuale sunt aprofundarea relațiilor bilaterale și susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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