Luca Niculescu, după întâlnirea cu mediul de afaceri: Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor

Premierul Luca Niculescu a declarat luni, după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, că obiectivul principal al Guvernului este atragerea de bani la buget și în economie, susținerea investițiilor și relansarea activității economice. El a subliniat că ajustarea fiscală nu poate continua la nesfârșit prin majorarea taxelor.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în țară, la buget și în economie, nu să crească poverile pe cei care le duc. Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”, a transmis Niculescu într-o postare pe Facebook.

La discuții au participat reprezentanții Concordia, Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), Romanian Business Leaders, Asociației Oamenilor de Afaceri din România și Confederației Naționale pentru Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Premierul a descris dialogul drept unul „foarte bun și aplicat” și a susținut că este esențială schimbarea modului în care statul se raportează la cetățeni și la companii.

„Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc”, a afirmat Niculescu.

În paralel, șeful Executivului a arătat că statul trebuie să își demonstreze corectitudinea prin reducerea risipei, utilizarea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării veniturilor.

„Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a subliniat premierul.

Niculescu s-a referit și la procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), apreciind că România este „mai aproape ca niciodată” de acest obiectiv. În evaluarea sa, aderarea reprezintă o oportunitate pentru atragerea investițiilor, accesul la capital, piețe externe și tehnologii moderne, precum și pentru modernizarea instituțiilor.

Premierul a anunțat continuarea dialogului constant cu mediul de afaceri, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și al creării unor perspective profesionale mai bune în România.

„Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunități și de speranța unei vieți mai bune acasă, în România. Doar împreună – statul român, mediul de afaceri, societatea – putem construi un viitor mai bun pentru națiunea noastră”, a transmis acesta.

Niculescu le-a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru propunerile prezentate echipei guvernamentale la această primă întâlnire.

Din delegația Guvernului au făcut parte Marian Neacșu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Au participat, de asemenea, Luminița Odobescu, consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului, și Mihaela Ștefan, secretar de stat.

„Guvernul României, întreaga echipă de miniștri, trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru relansarea economiei și creșterea calității vieții oamenilor”, a conchis premierul.