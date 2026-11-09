Luca Niculescu, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Securitatea flancului estic, relansarea economiei, disciplina fiscală și atragerea fondurilor europene, priorități ale Guvernului

Premierul Luca Niculescu a reafirmat, luni, în cadrul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, angajamentul Guvernului pentru consolidarea flancului estic și a securității la Marea Neagră, relansarea economiei, menținerea disciplinei fiscale și stimularea investițiilor prin valorificarea fondurilor europene disponibile.

„Într-un moment marcat de provocări economice și de securitate tot mai mari, am reafirmat angajamentul Guvernului meu de a promova proiectul european și de a colabora strâns cu partenerii noștri europeni pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai competitivă”, a transmis premierul într-o postare pe platforma X.

I warmly welcomed the President of European Commission, @vonderleyen, to Victoria Palace. At a time of growing economic and security challenges, I reaffirmed my Government’s commitment to advancing the European project and working closely with our European partners towards a stronger, more secure and more competitive Europe. Our priorities include strengthening the EU’s Eastern Flank and Black Sea security, in line with the European strategy for the region; revitalising Romania’s economy and enhancing its competitiveness; maintaining fiscal discipline; and boosting investment by making the most of all available European funds. We appreciate the political and financial support of the Commission in operationalizing the maritime security hub at the Black Sea as well as for Romania’s search and rescue operations. We highly value our close cooperation with the European Commission. This visit is yet another expression of our shared determination to strengthen Europe’s collective response to the challenges ahead. Together, we can build a stronger, safer and more resilient Europe. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 9, 2026

Potrivit acestuia, prioritățile Guvernului includ „consolidarea flancului estic al UE și a securității la Marea Neagră, în conformitate cu strategia europeană pentru această regiune”, relansarea economiei României și creșterea competitivității, menținerea disciplinei fiscale și stimularea investițiilor prin utilizarea tuturor fondurilor europene disponibile.

Luca Niculescu a apreciat sprijinul politic și financiar al Comisiei Europene pentru operaționalizarea hubului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum și pentru operațiunile de căutare și salvare desfășurate de România.

Șefa executivului european a efectuat luni o vizită în România, pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, înainte de a se deplasa marți, la Varna, pentru o întâlnire cu premierul bulgar Rumen Radev. Aceste vizite au loc în vreme ce aliații NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre, în urma atacurilor asupra navelor comerciale. În context, von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va aloca 50 de milioane de euro pentru operaționalizarea Centrului european de securitate maritimă la Marea Neagră. Totodată, președinta Comisiei Europene a anunțat și o finanțare suplimentară de 10 milioane de euro pentru autoritățile române, destinată operațiunilor de căutare și salvare, pentru consolidarea capacității de răspuns rapid și eficient la incidente similare.

În context, premierul român a subliniat importanța cooperării cu executivul european, afirmând că vizita Ursulei von der Leyen reprezintă „încă o expresie a hotărârii noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările viitoare”.

„Împreună, putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă”, a conchis șeful Guvernului.