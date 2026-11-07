Luca Niculescu, după repornirea Unității 1 de la Cernavodă: Diversificarea surselor de energie, investițiile în stocare și proiectul Neptun Deep vor consolida independența energetică a României

Diversificarea surselor de energie, dezvoltarea capacităților de stocare, îmbunătățirea infrastructurii de transport și a interconectărilor regionale, precum și proiectul Neptun Deep sunt principalele direcții prin care Guvernul urmărește să reducă vulnerabilitățile sistemului energetic și să consolideze independența energetică a României, a declarat sâmbătă premierul Luca Niculescu.

Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, după repornirea Unității 1, care fusese oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza debitului scăzut al Dunării.

Premierul a anunțat că reactorul a fost repornit în cursul serii de vineri și că, în următoarele 24 de ore, urma să ajungă la capacitatea maximă de producție.

„Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei și am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 și până la capătul următoarelor 24 de ore capacitatea de producere a energiei va fi de 100%. Este o veste bună, este o veste foarte bună, pentru că Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării. Vă dați seama cât de important este pentru securitatea energetică a României, mai ales în această perioadă, scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important”, a declarat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, ce măsuri pregătește Executivul pentru reducerea dependenței de importurile de energie, premierul a enumerat investițiile în diversificarea producției și în dezvoltarea capacităților de stocare, precum și consolidarea interconectărilor energetice din regiune.

„Aici soluțiile sunt deja gândite și lucrăm la ele. Diversificarea surselor de energie este unul dintre răspunsuri. Investițiile în stocare – trebuie să dezvoltăm masiv capacitățile de stocare și deja au crescut în acest an, vor crește și mai mult în anul viitor. Transportul, interconectările în această regiune. Deci toate aceste soluții plus, evident, Neptun Deep anul viitor vor duce la o și mai bună securitate pentru că, evident, vorbim despre facturi, despre costul pentru familii, despre costul pentru companii, dar lucrul prioritar este de a avea această energie, de a avea energia pe care românii pot să o consume”, a precizat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a subliniat că obiectivul imediat este asigurarea aprovizionării cu energie a României, în paralel cu avansarea către independența energetică.

„Deci prioritatea noastră este să securizăm aprovizionarea cu energie a României și evident cu cât mai mult putem avansa către independența energetică, cu atât e mai bine. Și toate măsurile pe care le-am spus sunt pași buni, aș crede, în această direcție”, a arătat premierul.