Luca Niculescu: Fondurile alocate sănătății, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului sanitar sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii

Premierul Luca Niculescu a subliniat că „funcționarea sistemului de sănătate este de importanță majoră”, iar „fondurile alocate sănătății, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului sanitar sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii române.”

Prim-ministrul a participat joi la evenimentul prilejuit de predarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, anunță Guvernul într-un comunicat.

„Este un spital construit de la zero, din fonduri europene, și care ajunge acolo unde îi este locul – în administrarea Institutului <<Marius Nasta>>. Facem împreună acest pas atât de așteptat pentru ca un spital modern, echipat la cele mai înalte standarde să-și deschidă porțile pentru oamenii care au nevoie de el. Deși nu este, după cum ați putut vedea, cea mai liniștită perioadă la Palatul Victoria – și nu este nevoie să vă prezint argumente -, am dorit să fiu, astăzi, alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar și anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre”, a evidențiat Luca Niculescu.

Acesta a anunțat că a avut discuții cu președintele PSD și cu ministrul Finanțelor, în urma cărora a luat decizia de a rezolva situația urgentă a rectificării bugetare.

„Funcționarea sistemului de sănătate este de importanță majoră. Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește îngrijirile și tratamentele. Iar în ședința de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare, vom avea încheiate atât prezentarea situației financiar-bugetare a țării, cât și următoarea rectificare bazată pe date. Fondurile alocate sănătății, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli. Sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii române”, a continuat premierul.

Acesta a subliniat nevoia de a redefini modul în care este privit sistemul medical, invocând un studiu OCDE, care arată că fondurile alocate sănătății, pentru fiecare cetățean al României, sunt la jumătatea mediei europene.

„Este nevoie să redefinim modul în care privim sistemul medical. Chiar dacă ne confruntăm, după cum se știe, cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanțarea acestui domeniu ca pe o prioritate. Potrivit unui studiu OCDE, care este publicat anul trecut, fondurile alocate sănătății, pentru fiecare cetățean al României, sunt destul de scăzute, sunt cam la jumătatea mediei europene. Sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel european, care pun accentul asupra investițiilor bine gândite în infrastructura medicală, asupra prevenției și asigurării accesului cetățenilor la medicamente. Dar adevăratele costuri sunt cele legate de suferințele pacienților, de numărul în creștere al bolnavilor cronici, de viețile care nu pot fi salvate și de angajații care ies mai devreme din viața activă. Responsabilitatea noastră, a decidenților, este de a păstra echilibrele bugetare, dar și să urmărim cu atenție impactul pe care îl au asupra oamenilor deciziile pe care le luăm”, a conchis Luca Niculescu.