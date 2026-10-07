Luca Niculescu, înainte de consultările cu partidele parlamentare: Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare.

Printre principalele priorități ale programului de guvernare se numără „creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri”, alături de identificarea unor soluții pentru prețurile crescute la energie.

„Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”, a subliniat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a evidențiat că „grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit”, iar „un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii.”

În viziunea sa, „România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero.”

„Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții”, a mai spus Luca Niculescu.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretara de stat în MAE și responsabil de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări cu partidele politice.

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În discursul de acceptare a acestei responsabilități, Luca Niculescu a lansat un apel la partide, arătând că „este momentul să construim punți”.

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El și-a asumat să construiască o majoritate pentru un guvern „profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică”.