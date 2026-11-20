Premierul Luca Niculescu a anunțat, vineri, că a fost constituit un task-force care va stabili măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale pe timpul iernii.

„Proiectele de investiții și întreaga societate au nevoie de energie pentru a se dezvolta. Începând de ieri funcționează un Task-Force coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului. În acest format vom analiza și stabili măsuri pe termen scurt, mediu și lung, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și marilor consumatori industriali și a asigura aprovizionarea cu energie și gaze naturale pe timpul iernii”, a spus premierul, la începutul ședinței de Guvern.

De asemenea, Luca Niculescu a menționat că securitatea energetică este una dintre prioritățile Executivului.

„Evident, continuăm să lucrăm la reformele care se ofere oamenilor și mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse”, a adăugat prim-ministrul.

Miercuri, purtătorul de cuvânt la Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat că premierul a decis înființarea unui task force, coordonat de șeful Cancelariei, Oleg Ungureanu, pentru asigurarea cu prioritate a aprovizionării cu energie și gaze naturale și sprijinirea cetățenilor și a marilor consumatori industriali în această iarnă, scrie Agerpres. Decizia a fost luată în urma întâlnirii prim-ministrului și a miniștrilor cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale, dar și cu cei ai marilor consumatori industriali.

Din această structură de lucru vor face parte Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, dar și reprezentanții marilor producători de energie și cei ai marilor consumatori industriali.

Ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor vor elabora o propunere de schemă țintită de vouchere pentru energie acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili.