Luca Niculescu, întâlnire cu miniștrii propuși: Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate. Vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut „o discuție deschisă” cu echipa propusă pentru viitorul Guvern despre „responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a subliniat că „nu ne așteaptă o perioadă ușoară”, fiind „multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.”

Discuțiile s-au concentrat pe programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică.

„Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”, a spus Luca Niculescu.

Discuțiile au vizat și securitate României, parteneriatele externe și nevoia „de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică.”

„Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă”, a mai spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a anunțat că luni și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură.

„Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a conchis prim-ministrul desemnat.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi în Parlament programul de guvernare și lista celor 19 membri ai echipei guvernamentale propuse, formată din reprezentanți ai Partidului Social Democrat și specialiști independenți politic.

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Formula include două funcții de miniștri delegați, dedicate digitalizării și inteligenței artificiale, respectiv învățământului preuniversitar. Printre prioritățile anunțate pentru primele luni se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului, sprijinirea persoanelor vulnerabile și relansarea economiei.