Luca Niculescu, întrevedere cu reprezentanții UNCJR: „Aderarea la OCDE ne va deschide noi oportunități de dezvoltare, investiții majore și acces la capitalul internațional”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru a analiza presiunile bugetare cu care se confruntă administrațiile județene, prioritățile privind finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și atragerea eficientă a fondurilor europene.

„Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce privește serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea proiectelor cu termene apropiate. Sunt atât probleme transversale, cât și specifice fiecărui județ. Toate acestea sunt în atenția mea directă și a membrilor cabinetului care m-au însoțit la această întâlnire”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să reflecte aceste urgențe și să prevadă soluții responsabile pentru domeniile care influențează direct viața oamenilor, în funcție de resursele disponibile.