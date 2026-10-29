Luca Niculescu, întrevedere cu reprezentanții UNCJR: „Aderarea la OCDE ne va deschide noi oportunități de dezvoltare, investiții majore și acces la capitalul internațional”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru a analiza presiunile bugetare cu care se confruntă administrațiile județene, prioritățile privind finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și atragerea eficientă a fondurilor europene.
„Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce privește serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea proiectelor cu termene apropiate. Sunt atât probleme transversale, cât și specifice fiecărui județ. Toate acestea sunt în atenția mea directă și a membrilor cabinetului care m-au însoțit la această întâlnire”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul a subliniat că rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să reflecte aceste urgențe și să prevadă soluții responsabile pentru domeniile care influențează direct viața oamenilor, în funcție de resursele disponibile.
„Am discutat și alte teme presante, precum pregătirea pentru iarnă, asigurarea energiei necesare cetățenilor și economiei, pregătirea măsurilor pentru a-i ajuta pe oamenii aflați în situații vulnerabile. Vrem să avem o relație de lucru predictibilă cu administrația publică locală. Programul de guvernare prevede continuarea reformei administrative, reguli mai clare pentru finanțele publice locale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, alături de continuarea investițiilor în sănătate, educație, infrastructură. Aceste obiective presupun o bună coordonare între ministere și autoritățile județene”, a adăugat Luca Niculescu.
De asemenea, Luca Niculescu a discutat cu președinții consiliilor județene despre reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară, măsuri prevăzute în programul de guvernare, care vizează utilizarea mai eficientă a banilor publici în beneficiul comunităților
„După întâlnirea de astăzi, am încredere că administrația locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte și bine fundamentate, care să aibă ca rezultat distribuirea cât mai bună a resurselor. Reprezentanții administrației locale cunosc foarte bine așteptările cetățenilor și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea calității vieții. Am convenit o serie de măsuri prin care Guvernul să sprijine efortul comunităților de a încheia cu bine proiectele finanțate prin PNRR și de a atrage mai rapid și mai eficient resurse din fondurile de coeziune”, a puncat acesta.
Totodată, premierul a precizat că obiectivul comun este asigurarea unor servicii publice mai bune pentru oameni, protejarea investițiilor și utilizarea responsabilă a resurselor bugetare.
„Guvernul pe care îl conduc va acționa pentru a aduce mai mulți bani în România, prin mecanismele de finanțare europene, precum și prin investiții. Suntem foarte aproape de obiectivul nostru de a adera la OCDE, statut ce ne va deschide noi oportunități de dezvoltare, investiții majore, acces la capitalul internațional, adică o altă perspectivă economică, de încredere și speranță pentru o viață mai bună”, a concluzionat Luca Niculescu.