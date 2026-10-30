Luca Niculescu, la 11 ani de la tragedia din Colectiv: România are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri, la începutul ședinței de guvern, că România mai are multe lucruri de făcut în sistemul de tratare a pacienților cu arsuri grave, la 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, și a cerut Ministerului Sănătății să înceapă, în 2027, demersurile pentru construirea unui centru modern în acest sens. Șeful Executivului a depus ulterior o coroană de flori în fața fostului club Colectiv, în memoria celor care au murit în incendiul din 2015.

„Se împlinesc 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Colectiv. Mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Le transmit compasiunea mea și gânduri bune. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați în lumea celor drepți, și să le dea putere celor care își plâng suferința!”, a scris el, pe Facebook.

În ședința cabinetului, șeful Guvernului a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele, familiile celor decedați și supraviețuitorii incendiului din 30 octombrie 2015, subliniind că respectul și compasiunea trebuie însoțite de fapte.

„Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor, le datorăm nu numai respect și compasiune, ci și fapte”, a afirmat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a evidențiat progresele înregistrate în dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea marilor arși.

Centrele de la Timișoara și Târgu Mureș sunt construite și se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcționale, în timp ce centrul destinat copiilor de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București este într-un stadiu avansat de realizare.

„Trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienți cât de curând”, a punctat premierul, care a atras atenția că Bucureștiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave.

În acest context, Luca Niculescu i-a cerut ministrului sănătății, Alexandru Rogobete, să înceapă anul viitor demersurile concrete pentru construirea unei astfel de unități medicale și să colaboreze cu ministrul finanțelor și cu ceilalți membri ai Guvernului pentru identificarea soluțiilor și stabilirea unui calendar realist.