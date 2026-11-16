Luca Niculescu, la AmCham: Vrem un sistem fiscal care să încurajeze investițiile și dezvoltarea. Menținem cota unică și eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027

Guvernul își menține angajamentul privind păstrarea cotei unice și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, fără o nouă amânare, a declarat luni premierul Luca Niculescu, într-o alocuțiune adresată reprezentanților AmCham România. Șeful Executivului a subliniat că reducerea deficitului nu trebuie realizată prin sacrificarea investițiilor care susțin creșterea economică.

„Ne-am asumat menținerea cotei unice, ne-am asumat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 fără o nouă amânare, nu ne dorim creșteri de taxe și impozite, vrem un sistem fiscal care să încurajeze investițiile și dezvoltarea și, mai ales, așa cum ne solicitați dumneavoastră, vrem predictibilitate”, a afirmat premierul.

Niculescu a recunoscut că România se confruntă cu dificultăți economice și bugetare importante, care impun consolidare fiscală, o colectare mai bună a veniturilor și o utilizare mai responsabilă a banilor publici. Cu toate acestea, el a pledat pentru un stat mai eficient, care să permită continuarea investițiilor.

În relația cu mediul de afaceri, Guvernul urmărește reducerea cu 25% a sarcinilor administrative și cu 30% a perioadei de autorizare. Premierul a prezentat aceste ținte drept obiective concrete pentru care administrația trebuie să răspundă și a solicitat colaborarea companiilor pentru îndeplinirea lor.

O altă prioritate vizează conectarea marilor investiții străine cu firmele românești, astfel încât acestea să poată deveni furnizori, să beneficieze de transfer de tehnologie și să obțină acces la piețe internaționale.

„Când o mare companie investește aici, mi-aș dori să ne întrebăm și câte firme din România, câte firme românești pot să devină furnizorii ei, câte pot crește și câte pot ajunge la rândul lor să exporte”, a declarat Niculescu.

În acest sens, șeful Guvernului a anunțat intenția de a orienta mai bine ajutoarele de stat și instrumentele de finanțare către investiții productive, industrie, cercetare și dezvoltare.

Premierul a evidențiat și rolul energiei în competitivitatea economiei, arătând că resursele României, precum gazele din Marea Neagră, energia nucleară, hidroenergia și sursele regenerabile, trebuie transformate în energie disponibilă la prețuri competitive pentru industrie și consumatori.

În privința relației cu Statele Unite, Niculescu a pledat pentru dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic și a indicat oportunități în energie, securitate cibernetică, minerale critice, industria de apărare și tehnologii avansate.

Potrivit cifrelor prezentate de premier, exporturile românești de bunuri și servicii către SUA au fost de aproape 6,4 miliarde de dolari în 2025, iar stocul investițiilor americane în România depășește 9 miliarde de dolari. El a subliniat că Statele Unite reprezintă cel mai important investitor în România din afara Uniunii Europene.

Referindu-se la aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), premierul a anunțat că România a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare și a apreciat că țara este foarte aproape de aderare.

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Niculescu, care a coordonat anterior acest proces, a mulțumit AmCham pentru sprijinul și expertiza oferite în ultimii patru ani. El a invocat și un raport al Băncii Naționale a României, afirmând că „aderarea la OCDE va aduce cam 1%, aproximativ 1% anual pentru România”.

Dincolo de atragerea investițiilor, premierul a insistat asupra contribuției aderării la îmbunătățirea capacității administrative.

„Lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creșterea competenței în administrație și OCDE-ul cu asta ne va ajuta sau și cu asta ne va ajuta, să avem instituții mai eficiente, reguli mai clare, transparență și politici publice care se bazează pe date”, a mai declarat Niculescu.