Luca Niculescu, la GoTech World 2026: Tehnologia trebuie să devină un motor de competitivitate, să sprijine investițiile și să ajute companiile românești să se extindă pe piețele internaționale

România trebuie să accelereze ritmul adaptării la această lume care vine sau care a sosit deja, a declarat premierul Luca Niculescu, marți, la GoTech World 2026, atrăgând atenția asupra decalajului României în adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială.

„Există niște cifre Eurostat, care spun că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați utilizau tehnologii de inteligență artificială, față de 20% la nivelul UE. Aici nu știu dacă domnul ministru al Digitalizării și Inteligenței Artificiale va spune ceva, pentru ca are o părere ușor diferită, el spune că în administrația română se folosește inteligența artificială, dar nu se folosește neapărat într-un mod foarte coordonat – și aici poate putem lucra împreună. În orice caz, cele mai recente rapoarte OCDE arată că sectorul IT&C a crescut de aproximativ trei ori mai mult decât economia în ansamblu, în ultimii 20 și ceva de ani. Iar România, după cum știți, se pregătește să adere la OCDE, o organizație care reunește cele mai importante economii dezvoltate ale lumii”, a subliniat Luca Niculescu.

De asemenea, premierul a precizar că România are toate motivele să fie un actor dinamic, iar prioritatea Guvernului este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate: să sprijine investițiile, să crească productivitatea, să susțină cercetarea și inovarea și să ajute companiile românești să se extindă pe piețe internaționale.

„Avem responsabilitatea de a construi un stat care să țină pasul cu această transformare. Și există câteva idei clare în Programul nostru de guvernare, în această direcție. În primul rând, faptul că am decis să avem un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, care are printre obiectivele principale interconectarea sistemelor guvernamentale. Iar digitalizarea administrației, după cum știți, nu înseamnă mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice simple, accesibile, mai sigure; înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate; și înseamnă instituții care colaborează și folosesc datele în mod responsabil. Înseamnă, pe scurt, mai puțin timp pierdut de cetățeni și de companii în relația pe care o au cu statul – și, da, aici cred că avem ceva de lucru”, a spus el.

Niculescu a subliniat că transformarea digitală trebuie însoțită de măsuri de securitate și a anunțat consolidarea rezilienței cibernetice, precum și întărirea protecției infrastructurilor critice.

Acesta a atras atenția că atacurile cibernetice, fraudele și manipularea informațională reprezintă amenințări pentru instituții, infrastructuri esențiale și încrederea publică.

„Și evident că transformarea tehnologică trebuie să fie, înainte de toate, una în folosul oamenilor. De aceea, investiția în competențe digitale, în educație, în formare profesională este la fel de importantă ca investiția în infrastructură. După cum știți, cred mult în dialog, cred în acest dialog și cred că statul nu are doar responsabilitatea de a sprijini inovarea, ci avem și foarte multe lucruri de învățat de la dumneavoastră, cei care inovați”, a concluzionat premierul.