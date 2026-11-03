Luca Niculescu, la lansarea Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România: „Avem nevoie de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice, europene și de un parteneriat inteligent pentru prosperitatea României”

Premierul Luca Niculescu a reafirmat angajamentul Guvernului de a susține mediul de afaceri și de a crea condiții pentru relansarea economică, în cadrul evenimentului de lansare a celei de-a treia ediții a „Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România”.

„Eu sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri, care sunt progresele, care sunt piedicile de care vă loviți, că îmi închipui că sunt și acestea destule. Încă de la preluarea mandatului am organizat întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin, cu reprezentanții sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot lucra fără oameni, deci este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcției României”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu a remarcat că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a scăzut de la peste jumătate în 2024 la doar o treime în prezent, arătând că și-ar fi dorit o evoluție mai bună.

În acest context, el a afirmat că sarcina sa și a Guvernului este de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere, despre care a spus că nu le-au lipsit niciodată, însă au fost influențați de o serie de factori interni și internaționali.

„Relansarea economică, intensificarea investițiilor sunt în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care îl conduc. Păstrarea locurilor de muncă, de asemenea, este un efort pe care trebuie să-l susținem împreună, fie că este vorba despre mediul de afaceri, de Guvern sau de sindicate. Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, și aici spunem mai ales pentru tineri, pentru cei tineri, pentru că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani care nu au un loc de muncă. Și aceasta este una dintre prioritățile Guvernului pe care îl conduc”, a adăugat premierul.

Luca Niculescu a subliniat că predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea economică. În acest context, el a anunțat că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, în cadrul primei emisiuni de euroobligațiuni de la instalarea noului guvern.

„Cererea investitorilor a fost dublă față de suma împrumutată, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a declarat premierul.

Totodată, Luca Niculescu a afirmat că România are toate motivele să se pregătească pentru „următorul model economic”, care să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții și de atragere de capital, în contextul în care „produsul intern brut s-a triplat, țara are peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, iar procesul de aderare la OCDE este aproape de final”.

În încheierea mesajului său, premierul a transmis că este un susținător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova.

„Am cunoscut săptămâna trecută investitori români excepționali, așa cum avem și companii de peste Prut prezente în România. Este un drum foarte solid pe care îl voi încuraja. Deci cred că avem nevoie toți de un nou patriotism economic construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună, cu sprijinul și al autorităților, evident, construiesc dezvoltarea României”, a conchis Luca Niculescu.