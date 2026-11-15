Luca Niculescu, mesaj la 39 de ani de la revolta de la Brașov: Au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Le datorăm responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația

Premierul Luca Niculescu a transmis, duminică, un mesaj la 39 de ani de la revolta de la Brașov, când muncitorii de la Uzina „Steagul Roșu” au ieșit în stradă, alături de mii de oameni, pentru a „protesta împotriva unui regim care le luase nu doar libertatea, ci și demnitatea.”

„Într-o vreme în care frica și tăcerea dominau societatea românească, acești oameni au avut curajul să spună <<nu>>. Au înfruntat represiunea și au arătat că dictatura putea fi contestată. Strigătele <<Jos Ceaușescu!>> și <<Deșteaptă-te, române!>> aveau să răsune din nou, doi ani mai târziu, în timpul Revoluției din decembrie 1989. Astăzi, ne amintim cu respect și recunoștință de cei care, la 15 noiembrie 1987, au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Mulți dintre ei au plătit un preț greu pentru acest curaj. Le datorăm nu doar recunoștință, ci și responsabilitatea de a apăra libertatea și democrația pe care astăzi le considerăm firești”, a scris prim-ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Revolta de la Brașov a fost declanșată în noaptea de 14 spre 15 noiembrie de muncitorii de la întreprinderea „Steagul Roșu”, nemulțumiți de lipsurile cauzate de politica economică impusă de Nicolae Ceaușescu pentru ca România să poată plăti datoria externă.

Dimineața următoare, aproximativ 5.000 de muncitori au ieșit în curtea uzinei și apoi pe străzi, nemulțumiți de condițiile de muncă și de trai. Muncitorii au ajuns în fața Consiliului Județean al Partidului, iar lor li s-au alăturat mii de brașoveni, potrivit TVR.

Dialogul le-a fost refuzat, astfel că au incendiat clădirea, au devastat-o şi au ars portretul lui Ceauşescu. Protestul a fost înăbuşit în mod brutal. 288 de protestatari au fost arestați, iar 61 dintre aceștia au fost condamnați și deportați.