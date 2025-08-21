Luca Niculescu: Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase

Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a transmis joi că urmează o perioadă extrem de intensă de dialog cu organizația, în care se dorește încheierea ultimelor comitete rămase.

„Comitet Național pentru aderarea la OCDE s-a reunit azi la Palatul Victoria sub conducerea prim-ministrului. O ocazie excelentă de a discuta cu toate ministerele și instituțiile implicate înaintea unei adevărate „ofensive de toamnă”. Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase”, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Prim-ministrul Ilie Bolojan, a prezidat joi reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, format ce reunește reprezentanții ministerelor, instituțiilor și autorităților publice implicate în proces și în cadrul căruia șeful Guvernului a precizat că aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale

La reuniune au participat instituțiile cu atribuții în domeniile aferente Comitetelor OCDE care evaluează România conform Foii de parcurs, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Luca Niculescu a precizat că România se află în grafic, cu 14 capitole finalizate din 25, iar în perioada următoare urmează evaluări importante.

„După cum a spus premierul Ilie Bolojan, aderarea la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci o prioritate strategică. Ea ne va ajuta să ne îmbunătățim politicile publice, să atragem mai multe investiții, să fim mai vizibili pe harta economică internațională și mai influenți la nivel global”, a adăugat Luca Niculescu.

Acesta a menționat că a fost prezentat stadiul procesului de aderare, precum și pașii care trebuie realizați cu prioritate.

„Chiar dacă a fost vară, instituțiile au lucrat intens, iar speranța mea este ca toamna să fie cât mai bogată în evaluări încheiate. Ținta noastră strategică rămâne clară: aderarea în 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.