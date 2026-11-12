Luca Niculescu: Pentru Guvern, obiectivul este ca tehnologia să devină un motor al competitivității economiei românești

Premierul Luca Niculescu a declarat joi, la Forumul Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est, că dezvoltarea serviciilor financiare digitale trebuie să sprijine investițiile și accesul companiilor la finanțare, fiind însoțită de reguli clare, protecția investitorilor și o cooperare instituțională mai strânsă.

„Iar pentru acest guvern, obiectivul este ca tehnologia să devină un motor al competitivității economiei românești. Să sprijine investițiile, să crească productivitatea, să susțină cercetarea și inovarea și să ajute companiile românești să se dezvolte și să concureze pe piețele internaționale”, a declarat Luca Niculescu.

Evenimentul, cu tema „România Digitală – construind încredere, inovare și competitivitate pentru finanțele viitorului”, s-a desfășurat în Sala Tronului de la Muzeul Național de Artă al României.

Șeful Executivului a subliniat că această direcție se regăsește în programul de guvernare, prin accentul pus pe finanțarea creșterii economice, stimularea investițiilor productive și utilizarea coerentă a tehnologiei de către stat.

„Transformarea digitală nu mai este o opțiune printre altele pentru economiile care vor să rămână relevante. Este o condiție a competitivității, a rezilienței și a capacității de a crea prosperitate. Iar finanțele se află chiar în centrul acestei transformări”, a afirmat premierul.

Niculescu a arătat că tehnologiile digitale pot reduce costurile serviciilor financiare, pot facilita accesul la acestea și pot deschide noi surse de finanțare pentru companii. Valorificarea acestor oportunități depinde însă de transparență și de încrederea în instituții și în regulile pieței.

Premierul a pledat pentru dezvoltarea piețelor de capital și diversificarea finanțării disponibile întreprinderilor, în special celor mici și mijlocii.

„Avem nevoie de piețe de capital mai profunde și mai atractive. Avem nevoie ca economiile să poată fi transformate mai ușor în investiții, iar companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să aibă acces la surse diverse și predictibile de finanțare”, a declarat el.

Șeful Guvernului a subliniat că o piață de capital funcțională trebuie evaluată și prin contribuția sa la extinderea afacerilor, inovare, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea unor proiecte care sporesc valoarea adăugată în România.

În paralel, modernizarea serviciilor financiare presupune utilizarea responsabilă a datelor și simplificarea interacțiunii cetățenilor și companiilor cu instituțiile.

Niculescu a avertizat că atacurile cibernetice, fraudele și criminalitatea financiară digitală pot afecta infrastructurile esențiale și încrederea publicului.

„Protecția consumatorilor și a investitorilor, prevenirea spălării banilor și cooperarea transfrontalieră trebuie să țină pasul cu viteza tehnologiei”, a spus premierul.

La nivel european, acesta a susținut necesitatea avansării integrării piețelor de capital, pentru consolidarea capacității Uniunii Europene de a finanța creșterea economică și de a-și susține poziția globală. El a evidențiat, în acest context, rolul schimbului de bune practici dintre România, Republica Moldova și celelalte țări din Europa Centrală și de Est.

Referindu-se la aderarea României la OCDE, premierul a afirmat că adoptarea standardelor organizației presupune reforme instituționale, predictibilitate și elaborarea politicilor publice pe baza datelor și a rezultatelor.

„Înseamnă, de asemenea, un semnal de încredere pentru investitori: că regulile sunt clare, instituțiile sunt credibile, angajamentele sunt respectate”, a declarat Niculescu.

El le-a mulțumit instituțiilor implicate în procesul de aderare, menționând Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Centrală și Bursa de Valori, și și-a exprimat speranța că aderarea se va realiza „foarte curând”.