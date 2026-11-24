Premierul Luca Niculescu a anunțat marți că poartă discuții preliminare pentru constituirea unui Comitet pentru Competitivitatea României, care să pregătească o strategie cu orizontul 2035, ale cărei ținte să fie incluse în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028–2034. Șeful Guvernului a propus și un pact pentru competitivitate între partide, patronate și sindicate, astfel încât reformele să continue dincolo de mandatul actualului Executiv.

Anunțurile au fost făcute la Banca Națională a României, la lansarea raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, la inițiativa DDD Foundation.

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Comitetul ar urma să reunească economiști independenți, alături de Consiliul Fiscal, Banca Națională și Administrația Prezidențială, iar evaluarea activității sale să se bazeze pe indicatorii raportului.

„De aceea port discuții preliminare pentru un Comitet pentru Competitivitatea României, care să reunească economiști independenți, alături de Consiliul Fiscal, Banca Națională și Administrația Prezidențială. Va avea un mandat precis: o primă versiune a strategiei în șase luni, forma finală în douăsprezece luni, iar indicatorii din raportul de astăzi vor fi tabloul lui de bord”, a declarat Niculescu.

Premierul a susținut că elaborarea strategiei trebuie însoțită de mecanisme care să asigure aplicarea sa pe termen lung și de un acord politic și social mai larg.

„Un comitet nu ajunge. Strategia trebuie să reziste și următorului guvern. De aceea, țintele ei vor intra în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028–2034, unde banii vin numai pe jaloane îndeplinite. Și de aceea propun partidelor, patronatelor și sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un asemenea consens pentru aderarea la OCDE și îl putem avea din nou”, a afirmat șeful Guvernului.

Niculescu a declarat că își asumă diagnosticul raportului, potrivit căruia modelul care a susținut recuperarea decalajelor economice ale României și-a epuizat potențialul. El a evidențiat contrastul dintre capacitatea economiei de a produce bunuri sofisticate și dificultățile de finanțare, funcționarea administrației și asigurarea continuității deciziilor publice.

În acest context, premierul a invocat nivelul redus al capitalului de risc, dificultățile firmelor românești de a găsi finanțare și decalajul dintre infrastructura de fibră optică și serviciile publice digitale. Totodată, a indicat succesiunea a 11 prim-miniștri în zece ani drept o problemă pentru stabilitatea politicilor publice.

O parte dintre recomandările raportului Letta despre competitivitatea României se regăsesc deja în programul de guvernare, a precizat el, menționând reorganizarea instituțională, reducerea deficitului sub 3% din PIB în 2031, trecerea de la plafonări generalizate ale prețurilor energiei la sprijin țintit și creșterea finanțării cercetării spre 1% din PIB în 2030.

Premierul a anunțat, de asemenea, că din ianuarie vor porni conturile de economii și investiții, iar Banca de Investiții și Dezvoltare va primi un miliard de euro în plus la capital, obiectivul fiind ca economiile românilor să contribuie la finanțarea firmelor românești.

Până la finalizarea strategiei, Niculescu a indicat trei direcții de acțiune: întărirea rolului Consiliului Fiscal, pregătirea unui mecanism de predare-primire între miniștri care să asigure continuitatea proiectelor și limitarea modificărilor Codului fiscal prin ordonanță de urgență în 2027.

În privința aderării la zona euro, propusă în raport pentru 2035, șeful Guvernului a susținut că respectarea traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană până în 2031 ar putea permite României să îndeplinească din nou criteriile la începutul deceniului următor. El și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Administrația Prezidențială sau Banca Națională în pregătirea unei noi foi de parcurs.

Referindu-se la scenariul raportului care explorează ieșirea României din UE sau îndepărtarea sa de Uniune, premierul a transmis că „locul României este în Europa” și a reafirmat sprijinul pentru integrarea piețelor europene de capital, energie și cunoaștere.

„România nu duce lipsă de strategii. În general, are nevoie de acțiune. Și aici se vor concentra eforturile noastre”, a conchis Niculescu.