Luca Niculescu: Prin candidatura lui Dacian Cioloș, România a transmis un mesaj puternic despre angajamentul său față de valorile Francofoniei

Campania lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei a fost un demers consistent și ambițios, care a promovat rolul organizației în susținerea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, a transmis Luca Niculescu, în contextul în care statele membre nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea noului secretar general și au decis amânarea scrutinului cu un an.

„Campania lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei a fost un demers consistent și ambițios, construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor”, a transmis Luca Niculescu.

Campania lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei a fost un demers consistent și ambițios, construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor. Prin această candidatură, România a transmis un mesaj puternic despre angajamentul său față de valorile Francofoniei și față de consolidarea parteneriatelor cu statele membre. Îi mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru efortul susținut, determinarea și seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie, precum și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor care au contribuit, cu profesionalism și dedicare, la acest efort diplomatic. România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 16, 2026

Acesta a subliniat că prin candidatura fostului premier, România și-a reafirmat angajamentul față de valorile Francofoniei și consolidarea parteneriatelor cu statele membre.

„Prin această candidatură, România a transmis un mesaj puternic despre angajamentul său față de valorile Francofoniei și față de consolidarea parteneriatelor cu statele membre”, a punctat Luca Niculescu.

Totodată, oficialul le-a mulțumit lui Dacian Cioloș, echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor implicați în susținerea candidaturii României.

„Îi mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru efortul susținut, determinarea și seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie, precum și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor care au contribuit, cu profesionalism și dedicare, la acest efort diplomatic”, a transmis acesta.

Luca Niculescu a adăugat că România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale.

La cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, desfășurat la Phnom Penh, în Cambodgia, statele membre nu au ajuns la un consens asupra succesorului actualei secretare generale, rwandeza Louise Mushikiwabo, care candida pentru un al treilea mandat. În competiție s-au mai aflat congoleza Juliana Lumumba, mauritana Coumba Ba și românul Dacian Cioloș. În urma blocajului, scrutinul a fost amânat cu un an, iar Mushikiwabo va rămâne în funcție în această perioadă.

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Candidatul României, Dacian Cioloș, a calificat situația drept „o zi foarte tristă pentru organizația noastră”, avertizând că blocajul riscă să lase „urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”.

„Sommetul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului”, a precizat Dacian Cioloș.