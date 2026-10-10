Luca Niculescu: România este prima din cele 8 țări candidate care a terminat procesul de aderare la OCDE. Mai este un aspect de rezolvat, dar cu un guvern va fi mai simplu

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri, la Digi24, că România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind prima dintre cele opt state candidate care a încheiat practic procesul. Acesta a precizat că mai există un aspect de rezolvat, iar formarea unui guvern cu puteri depline ar facilita finalizarea demersurilor.

„Suntem foarte aproape. (…) Este proiectul meu de suflet de care m-am ocupat și mă ocup în zilele acestea”, a declarat Luca Niculescu, cel care s-a ocupat de procesul aderării României la OCDE încă din perioada în care era ambasador al României în Franța, ulterior fiind numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe pentru acest dosar.

Premierul desemnat a explicat că OCDE este „clubul țărilor dezvoltate din lume, clubul țărilor democratice dezvoltate din lume” și că aderarea aduce beneficii atât economice, cât și instituționale.

„Dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună. Este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste 100 de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare”, a afirmat acesta.

Niculescu a evidențiat colaborarea dintre echipa Ministerului Afacerilor Externe, instituțiile statului și partidele politice, subliniind că România a avansat mai rapid decât celelalte state candidate.

„Și, dacă vreți să spun și acest lucru, în clipa de față sunt 8 state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE. România este prima dintre ele care practic a terminat procesul de aderare. Tehnic vorbind, suntem gata”, a explicat premierul desemnat.

Referindu-se la pașii rămași, acesta a precizat că rezolvarea crizei politice ar permite continuarea demersurilor în condiții mai bune.

„Mai este un mic detaliu pe care trebuie să-l rezolvăm și pe care-l vom rezolva. Dacă vom avea guvern, va fi ceva mai simplu. Pentru că mai trebuie făcute niște eforturi și le vom face cu un guvern cu puteri depline”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a subliniat că procesul de aderare a beneficiat de sprijin politic și instituțional, inclusiv din partea Parlamentului, unde a funcționat o comisie specială pentru proiectele legislative legate de OCDE.

„România, atunci când vrea, poate. Deci suntem 8 țări, România e pe primul loc. Și asta au făcut-o instituțiile din România, care nu sunt întotdeauna foarte felicitate, au făcut-o partidele politice din România”, a afirmat Niculescu.

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El a adăugat că susținerea premierilor și a partidelor aflate la guvernare în ultimii patru ani, precum și implicarea Parlamentului, au fost esențiale pentru progresul înregistrat.

„Dacă n-am fi avut sprijinul tuturor oamenilor politici, tuturor premierilor care au fost la putere în acești 4 ani, tuturor partidelor din coaliție, Parlamentului României, unde există o comisie specială care făcea în așa fel încât proiectele de lege care aveau legătură cu OCDE să treacă, nu s-ar fi întâmplat asta”, a explicat acesta.

Premierul desemnat a comparat aderarea la OCDE cu celelalte obiective strategice ale României, respectiv integrarea în NATO și în Uniunea Europeană.

„Aș spune că partidele au știut despre ce este vorba, dar și-au dat seama că este un proiect de țară. Așa cum a fost aderarea la NATO, așa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană, și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România, mult bine pentru români. Și cred că de aceea ne-au sprijinit”, a conchis Luca Niculescu.