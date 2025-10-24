ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației
România a primit cel de-al 16-lea aviz formal în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), de această dată din partea Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat vineri, pe Facebook, Luca Niculescu, coordonatorul procesului național de aderare.
„Săptămâna se încheie cu o veste excelentă! România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu”, a scris Niculescu.
El a subliniat că această etapă reprezintă „un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE”.
„Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a explicat el.
Niculescu a amintit și diversitatea domeniilor acoperite de statisticile OCDE – „economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”.
Coordonatorul procesului de aderare a felicitat echipa Institutului Național de Statistică și pe președintele Tudorel Andrei pentru „munca lor consecventă și pentru parteneriatul solid cu OCDE”, mulțumind totodată colegilor din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și altor instituții implicate.
„Mergem mai departe: 16 comitete încheiate, 9 rămase. Aș spune că suntem tot mai aproape”, a transmis Luca Niculescu, exprimând optimismul cu privire la finalizarea procesului de aderare.
Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan: După ce ne ocupăm de deficit, putem vorbi de aderarea la zona euro. Pentru consolidare economică, ținta este aderarea la OCDE în vara anul viitor
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles că România nu poate, în acest moment, să reia procesul de aderare la zona euro, din cauza dezechilibrelor bugetare majore, însă a punctat că pe drumul consolidării economice ținta este aderarea la OCDE în vara anului viitor.
Întrebat dacă intenționează, pe durata mandatului său, să redeschidă dosarul aderării la moneda unică, șeful statului a explicat că principala condiție pentru acest pas rămâne stabilitatea bugetară.
„După cum știți, una din condiții, sau condiția esențială, este stabilitatea bugetară. Ori noi, în momentul acesta, nu putem să vorbim de asta cu deficitul la 8%, cum suntem. Deci mai întâi să ne preocupăm de deficit și imediat după asta”, a spus Nicușor Dan.
Președintele a adăugat însă că România continuă să avanseze pe alte direcții de integrare economică internațională, menționând aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) drept o prioritate realistă pe termen apropiat.
„Pe același drum de consolidare economică, intenția noastră de a adera la OCDE avansează. Ținta ‘vara anului viitor’ este o țintă realistă la momentul acesta”, a afirmat Nicușor Dan.
Declarațiile președintelui au venit în contextul discuțiilor de la Bruxelles privind aprofundarea Uniunii piețelor de capital și întărirea Zonei Euro.
În prezent, 20 de state membre ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, Bulgaria urmând să devină la 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat care adoptă moneda unică europeană. Cea mai recentă țară care a aderat la moneda comună a fost Croația, în 2023.
Cel mai recent raport de convergență publicat de Comisia Europeană, în 2024, arată că România este statul care, la fel ca și în precedentele rapoarte din 2020 și 2022, nu îndeplinește niciun criteriu de adoptare a monedei comune. Față de rapoartele precedente, din 2020 și 2022, România nu mai este unicul stat membru UE care nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la zona euro, ci este acompaniată în această galerie de Polonia și de Ungaria.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a readus în atenție, în luna august, subiectul aderării României la zona euro, explicând că țara noastră îndeplinea criteriile tehnice între 2013 și 2015, însă obiectivul a fost abandonat din motive politice. În opinia sa, reluarea discuției privind adoptarea monedei unice europene va fi posibilă abia după ce actuala corecție fiscală, estimată să dureze între cinci și șapte ani, va fi încheiată.
În ceea ce privește OCDE, România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026
Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, prevăzută pentru anul 2026.
Potrivit președintelui, apartenența la organizație va aduce beneficii directe economiei românești, prin creșterea investițiilor străine, reducerea costurilor de finanțare și consolidarea încrederii în mediul de afaceri.
“Aderarea României la OCDE în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a scris el, pe Facebook.
Printre principalele noutăți introduse de lege se numără:
– majorarea amenzilor aplicabile persoanelor fizice, valoarea unei zile-amendă fiind cuprinsă între 500 și 10.000 de lei, atunci când instanța dispune această sancțiune distinct de pedeapsa cu închisoarea;
– posibilitatea confiscării bunurilor sau a sumelor de bani obținute indirect din fapte de corupție;
– extinderea răspunderii penale și asupra situațiilor în care funcționarul public străin își folosește în mod necorespunzător funcția;
– obligativitatea ca dosarele privind coruperea funcționarilor publici străini să fie instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Legea adoptată consolidează cadrul legislativ anticorupție al României și marchează o etapă importantă în procesul de conformare la standardele internaționale în materie de integritate și guvernanță.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale. Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce beneficii esențiale pentru întregul sector al sănătății: acces la baze de date comparative și fiabile, o mai bună fundamentare a politicilor publice, evaluări periodice și integrarea României într-un „club al democrațiilor dezvoltate”. OCDE oferă un cadru de guvernanță performant în care „reformele nu se opresc odată cu aderarea”, funcționând prin „dialog constant, evaluare periodică și adaptarea la noi provocări.
În cadrul evenimentului Profit Health.forum – Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile (Ediția a XVI-a), secretarul de stat Luca Niculescu a subliniat importanța acestui proces de aderare și progresele înregistrare până acum.
„Sperăm că OCDE va primi România la începutul anului viitor, sau în cursul anului viitor, în funcție de cum ne mișcăm noi. (…) Sunt câteva beneficii generale pentru întreaga societate. Faptul că vor veni investiții mai multe și mai bune, de mai bună calitate. Faptul că vom avea o guvernare mai bună, pentru că OCDE este o extraordinară școală de guvernare. Faptul că va crește ratingul de țară. Aderarea la OCDE îți aduce credibilitate, îți aduce mai mult respect.”
Referindu-se la impactul asupra sectorului medical, Luca Niculescu a subliniat unul dintre principalele avantaje: accesul la date statistice comparative și de încredere, esențiale pentru fundamentarea politicilor publice: „Accesul la date, la date statistice fiabile, comparative în aproape toate domeniile de activitate. Este singura organizație în care cele 38 de state membre au deschiderea de a da acces la datele lor interne într-un spectru foarte, foarte larg de probleme. Nimeni nu contestă datele OCDE. A doua dimensiune, cea de date comparative, pentru că aflăm din rapoartele OCDE, nu doar ce facem noi, ci unde sunt ceilalți, cum ne putem inspira de la ei. Asta ne permite să evoluăm, să ne interogăm constant cu privire la opțiunile noastre de politici publice și să le refundamentăm diferit, dacă este cazul.”
Secretarul de stat a menționat că România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, cu 15 capitole închise dintre cele 25 necesare: „Stăm destul de bine în procesul de adărare, am început în 2022, avem 25 de capitole de încheiat, am încheiat 15, sper că până la sfârșitul săptămânii să mai vină unul și, cum ziceam, sperăm să intrăm în organizație anul următor.”
În ceea ce privește rolul OCDE în dezvoltarea politicilor publice din domeniul medical, Luca Niculescu a punctat: „Există rapoarte periodice ale OCDE pe sănătate, care sunt indicatori pentru evaluarea performanțelor în industrie medicală, sunt ghiduri pentru testarea produselor chimice, deci găsim în rapoartele OCDE cam tot ce avem nevoie pentru a ne fundamenta politicii publice bune.”
În final, secretarul de stat a subliniat că procesul de transformare nu se oprește odată cu aderarea: „Schimbările și reformele nu se opresc odată cu aderare. Este un proces care practic nu se încheie niciodată, OCDE funcționează prin dialog constant, evaluare periodică și adaptarea la noi provocări.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Casa Albă nu exclude un summit Trump-Putin, dar subliniază că președintele SUA vrea „acțiuni, nu doar vorbe”: „Nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei”
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației
Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune”
Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său
Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud
Trump întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unei reclame „false” care folosește vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA
Liderii UE se vor reuni anul viitor într-un summit special consacrat competitivității, la inițiativa lui Merz. Nicușor Dan: Trebuie să temperăm așteptările optimiste legate de mediu pentru a câștiga competitivitate
Ungaria încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, anunță Viktor Orban
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ6 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea