Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației

România a primit cel de-al 16-lea aviz formal în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), de această dată din partea Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat vineri, pe Facebook, Luca Niculescu, coordonatorul procesului național de aderare.

„Săptămâna se încheie cu o veste excelentă! România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu”, a scris Niculescu.

El a subliniat că această etapă reprezintă „un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE”.

„Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a explicat el.

Niculescu a amintit și diversitatea domeniilor acoperite de statisticile OCDE – „economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”.

Coordonatorul procesului de aderare a felicitat echipa Institutului Național de Statistică și pe președintele Tudorel Andrei pentru „munca lor consecventă și pentru parteneriatul solid cu OCDE”, mulțumind totodată colegilor din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și altor instituții implicate.

„Mergem mai departe: 16 comitete încheiate, 9 rămase. Aș spune că suntem tot mai aproape”, a transmis Luca Niculescu, exprimând optimismul cu privire la finalizarea procesului de aderare.

Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.