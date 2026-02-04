ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova
România susține mai multe proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova, a transmis miercuri Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, responsabil pentru procesul de aderare a țării noastre la OCDE.
„Reuniune ministerială importantă la OCDE, dedicată cooperării cu statele din estul Europei și din zona Asiei Centrale. Am intervenit în dezbaterea axată pe reconstrucția Ucrainei, unde am evidențiat câteva dintre acțiunile concrete ale României: deschiderea de noi puncte de frontieră și proiectarea unui plan comun pentru interconectivitatea rutieră, creșterea capacității de transport pe Dunăre, modernizarea porturilor fluviale și maritime, precum și dezvoltarea interconectărilor energetice”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Totodată, Luca Niculescu a subliniat că Republica Moldova trebuie să facă parte din acest tablou regional, întrucât „unele proiecte nu își ating adevăratul potențial dacă se opresc la frontieră”.
„Le mulțumesc colegilor din Ministerul Afacerilor Externe și din Ambasada României la Paris pentru pregătirea participării la Eurasia Week 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.
Amintim că, până la finalul anului 2025, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 19 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie și Politici de Mediu.
Ultimele două avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
România este “în grafic” cu intrarea la OCDE, asigură Nicușor Dan: Aderarea, “certificat că România este competitivă” și “invitație” pentru firme să vină în țară
România este “în grafic” cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, lucru care s-ar putea întâmpla în vara acestui an, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi seară, într-un interviu pentru Digi24.
Întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare PSD – PNL – USR – UDMR și nevoia de mediere între aceste forțe politice, președintele a ținut să precizeze că partidele aflate la guvernare reușesc să își atingă obiectivele.
“Fiecare din partidele astea are un public și se întâmplă că publicurile lor își doresc altceva. Împreună reușesc să ating niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE, negocierea PNRR. Așa e în politică, când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe multe teme”, a afirmat șeful statului.
Referitor la OCDE, Nicușor Dan a amintit că România a trecut anul trecut printr-un moment critic în relația cu Austria, care ar fi putut bloca aderarea la OCDE.
Președintele a explicat că situația a fost gestionată și că, în prezent, nu mai există riscul ca Bucureștiul să fie scos din procesul de aderare.
Nicușor Dan a reiterat că România îndeplinește calendarul stabilit și că aderarea este foarte aproape:
“Suntem în grafic cu OCDE. Probabil că în vara acestui an o să intrăm în OCDE. Asta înseamnă un certificat pentru faptul că România este competitivă și o nouă invitație pentru companii să vină în România”, a adăugat el.
Între timp, România a devenit în luna decembrie prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
Președintele Senatului: Arborarea drapelului României la sediul OCDE nu este un simplu gest simbolic, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență
Obținerea statutului de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE și arborarea drapelului României la sediul organizației nu sunt simple gesturi simbolice, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență, a transmis vineri președintele Senatului, Mircea Abrudean.
„Eforturile susținute și seriozitatea dau întotdeauna rezultate. România are anul acesta un obiectiv strategic major, iar pașii făcuți până acum arată clar că suntem pe drumul cel bun”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.
Președintele Senatului a amintit că aderarea României la OCDE „este un obiectiv asumat de Guvernul Bolojan și de PNL”, iar realizarea lui „va aduce investiții, stabilitate și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni”.
Drapelul României a fost arborat miercuri seară la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după ce România a devenit primul stat care a obținut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE (DAC).
Drapelul României, arborat la OCDE: România a devenit primul stat membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE
Drapelul României a fost arborat miercuri seară la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după ce România a devenit primul stat care a obținut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE (DAC).
Momentul a fost surprins de Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE pentru aderarea la OCDE, într-o postare pe Facebook.
“Frumoasă emoție în seara aceasta: să văd drapelul României arborat la OCDE. Ocazia a fost o ceremonie care a marcat un moment important: România este primul stat care a obținut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE (DAC) – principalul for internațional care stabilește standardele pentru asistența pentru dezvoltare și promovează bune practici pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă. Mulțumiri colegilor din Ministerul Afacerilor Externe și din Ambasada României la Paris, care de ani de zile fac demersuri constante pentru ca acest lucru să devină realitate. Mulțumiri, de asemenea, colegilor din DAC, pentru sprijinul și deschiderea arătate pe tot acest drum”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
România a devenit în luna decembrie prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
Aderarea României la Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare intervine pe fondul creșterii constante, în ultimii ani, a volumului asistenței oficiale pentru dezvoltare oferite de țara noastră, precum și al consolidării profilului României ca donator consecvent, predictibil și credibil la nivel internațional. În anul 2024, valoarea totală a asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate de România a atins 539,1 milioane USD, reprezentând 0,16% din venitul național brut, cel mai ridicat nivel înregistrat de țara noastră până în prezent. Această creștere a fost determinată, în principal, de sporirea contribuțiilor la nivel multilateral, în special prin alocările realizate la bugetul pentru dezvoltare al Uniunii Europene.
Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE a fost înființat în anul 1961, avându-și originea în Grupul de Ajutor pentru Dezvoltare, creat în 1960 în cadrul Organizației pentru Cooperare Economică Europeană (OEEC). Odată cu transformarea OEEC în OCDE, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare a devenit un organism permanent al Organizației. Comitetul reunește principalii furnizori globali de asistență oficială pentru dezvoltare, având ca obiectiv promovarea cooperării pentru dezvoltare și a politicilor care contribuie la dezvoltarea durabilă, reducerea sărăciei, diminuarea inegalităților și îmbunătățirea nivelului de trai în statele în curs de dezvoltare.
