Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova

România susține mai multe proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova, a transmis miercuri Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, responsabil pentru procesul de aderare a țării noastre la OCDE.

„Reuniune ministerială importantă la OCDE, dedicată cooperării cu statele din estul Europei și din zona Asiei Centrale. Am intervenit în dezbaterea axată pe reconstrucția Ucrainei, unde am evidențiat câteva dintre acțiunile concrete ale României: deschiderea de noi puncte de frontieră și proiectarea unui plan comun pentru interconectivitatea rutieră, creșterea capacității de transport pe Dunăre, modernizarea porturilor fluviale și maritime, precum și dezvoltarea interconectărilor energetice”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Totodată, Luca Niculescu a subliniat că Republica Moldova trebuie să facă parte din acest tablou regional, întrucât „unele proiecte nu își ating adevăratul potențial dacă se opresc la frontieră”.

„Le mulțumesc colegilor din Ministerul Afacerilor Externe și din Ambasada României la Paris pentru pregătirea participării la Eurasia Week 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.

Amintim că, până la finalul anului 2025, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 19 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie și Politici de Mediu.

Ultimele două avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.