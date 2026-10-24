Luca Niculescu: Românii din diaspora, un adevărat izvor de competență. Relația noastră să depășească etapa momentelor solemne

Premierul Luca Niculescu a declarat, vineri, că românii din Diaspora sunt un „adevărat izvor de competență, experiență, inițiativă, legături internaționale”, menționând că relația cu aceștia trebuie să depășească „etapa elanurilor de solidaritate și a momentelor solemne”.

Premierul a participat, la Palatul Cotroceni, alături de președintele Nicușor Dan, la deschiderea celei de-a VI-a ediții a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat de Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România.

„Mă bucur că, așa cum spunea domnul președinte, chiar dacă ne place deseori să ne autoflagelăm, totuși există atât de multe lucruri bune în această țară și câteodată această țară este și afară deseori, este și afară și, prin ceea ce faceți, sunteți și o imagine a acestei țări. Deci, mă bucur încă o dată că suntem aici, faptul că v-ați întâlnit, că veți dezbate, că veți formula propuneri concrete spune ceva esențial despre această generație a dumneavoastră: nu vă mulțumiți să priviți de la distanță ce se întâmplă în România, vreți să înțelegeți, să participați, să schimbați lucrurile în bine. Este un lucru pe care Guvernul României îl încurajează”, a afirmat Niculescu, la deschiderea Forumului, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante întrebări care se pune este în ce fel de țară tinerii își pot construi viitorul.

„Este o țară în care școala le deschide oportunități reale, în care munca și competența sunt recunoscute, în care ideile bune pot deveni proiecte, iar proiectele pot deveni afaceri, pot deveni cercetare, poate pot deveni inovații, pot deveni locuri de muncă, o țară în care șansa de a reuși nu depinde de locul unde te-ai născut sau de posibilitățile familiei în care ai crescut. Știu că mai sunt multe de făcut până ajungem acolo, chiar dacă s-au făcut multe, drumul parcurs este extraordinar, dacă te uiți la cum eram acum 25-30 de ani”, a adăugat premierul.

Luca Niculescu a arătat că țara trebuie să ofere și o școală sigură.

„Vedem în aceste zile o escaladare a unui fenomen extrem de îngrijorător, cel al agresiunilor și violenței în școli și chiar astăzi de dimineață ne-am întâlnit la Guvern, împreună cu mai mulți miniștri, și am stabilit o serie de măsuri urgente pentru protejarea elevilor, pentru protejarea profesorilor, pentru a întări paza și mecanismele de acțiune a autorităților, deci este un plan rapid pe care îl vom pune în aplicare”, a precizat premierul.

El a menționat că „investiția în oameni este esențială”, iar o parte importantă a viziunii sale guvernamentale îi privește pe românii din Diaspora.

„Știm că pentru mulți dintre dumneavoastră România înseamnă locul de care vă leagă familia, limba, amintirile, dar și țara de la care aveți așteptări, pentru că vă întrebați, probabil: OK, dacă mă întorc, ce mă așteaptă în acea țară, ce mă așteaptă în România, ce pot eu să construiesc aici? Nu cred că mai putem cere generației din care faceți parte o opțiune din aceasta foarte tranșantă, să aleagă în a-și urma oportunitățile în lume sau a rămâne conectați în țara lor, asta poate era pentru generația noastră valabil când aveam frontierele mai clar definite în minte. Acum, dumneavoastră sunteți toți cetățeni ai lumii, nu sunteți ca mine care, până la 19 ani, nu știam cum este să calci în afara țării. Dar pentru noi, pentru cei de aici, dumneavoastră sunteți un adevărat izvor de competență, experiență, inițiativă, legături internaționale, iar relația noastră cu dumneavoastră trebuie să depășească această etapă a elanurilor de solidaritate și a momentelor solemne”, a evidențiat Niculescu.

El a prezentat mai multe măsuri concrete din programul de guvernare pentru cei care vor să revină în România, menționând, în acest sens, accesul la informații clare despre locuri de muncă, recunoașterea diplomelor și serviciile de care are nevoie familia. „Sunt chestiuni care pot face diferența între intenție și o decizie corectă, iar pentru tinerii care rămân în străinătate trebuie să existe căi concrete de a colabora cu instituțiile din această țară”, a mai spus premierul.

Prim-ministrul a arătat că ideile care vor fi formulate în cadrul acestui Forum trebuie să fie suficient de concrete, astfel încât să poată fi și aplicate, transformate în politici publice.

„Vom dialoga, dialogul autentic nu înseamnă că vom fi întotdeauna de acord, probabil, de multe ori vom găsi că dumneavoastră aveți alte idei, alte abordări, dar este foarte bine, este foarte firesc și vă asigur că lucrând totuși cu instituțiile române vreme de câțiva ani deja și acum chiar cunosc conducând Guvernul României, există multă deschidere și multă bunăvoință și multă competență în instituțiile românești. Câteodată trebuie să sapi doar puțin mai adânc”, a conchis Luca Niculescu.

În cadrul Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, peste 150 de tineri din România și din Diaspora vor participa, timp de șase zile, la activități dedicate identificării unor soluții concrete la problemele care îi privesc, urmând să dezvolte propuneri concrete de schimbări legislative pe teme de la educație și piața muncii până la justiție și relația cu diaspora.