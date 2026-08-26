”Lumea s-a schimbat, iar extinderea UE trebuie să se schimbe odată cu ea”. Comisia Europeană va prezenta în septembrie propuneri pentru viitoarele extinderi

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a susținut ieri, la Zagreb, un discurs la Conferința ambasadorilor, consulilor generali, consulilor și atașaților militari, prilej cu care a subliniat că anul 2026 va reprezenta un „record” pentru progresele înregistrate în materie de extindere, informând și cu privire la planurile din această toamnă ale Comisiei Europene pentru procesul de aderare al țărilor candidate.

„2026 se anunță a fi un an record pentru progresele înregistrate în procesul de extindere a UE. La opt luni de la începutul anului, am deschis și închis deja mai multe capitole de negociere decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani”, a precizat Marta Kos.

În același timp, înaltul oficial european susține că procesul de aderare trebuie să țină cont de realitățile și provocările geopolitice, precizând că logica „totul sau nimic” nu mai corespunde actualității: „Trebuie, prin urmare, să ne îndepărtăm de o logică «totul sau nimic» în extindere. Avem nevoie de o abordare mai structurată pentru a acoperi timpul pe care nu îl mai avem. Trebuie să căutăm modalități mai ambițioase de integrare graduală.”

Kos a indicat Republica Moldova și Ucraina drept exemple ale unei asemenea integrări, cele două țări fiind deja pe deplin sincronizate cu rețeaua de energie electrică a UE.

„Ucraina și Moldova au realizat progrese tehnice semnificative în întregul acquis al UE în ultimii doi ani. Este timpul ca statele noastre membre să răspundă rezultatelor reformelor ambelor țări, prin deschiderea oficială a tuturor clusterelor de negociere rămase”, a mai menționat aceasta.

Totodată, comisarul european a atras atenția cu privire la importanța respectării statului de drept și existența unui bilanț demonstrabil al implementării reformelor și angajamentelor asumate în procesul de aderare, care rămân fundamentale: „Dar trebuie să facem un pas mai departe. Trebuie să ne asigurăm că nu lăsăm să intre cai troieni. Nu astăzi, nu peste 10 sau 20 de ani.”

„Lumea s-a schimbat. Iar extinderea trebuie să se schimbe odată cu ea”, a conchis Marta Kos.

Astfel, în septembrie 2026, Comisia Europeană va prezenta ideile sale privind modul în care Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru primirea de noi membri, pe măsură ce țările candidate se apropie de finalul negocierilor de aderare. Aceste propuneri vor pregăti discuția liderilor UE privind extinderea, programată pentru Consiliul European din octombrie