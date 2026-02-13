“Lumea veche a dispărut și trăim o nouă eră geopolitică”, afirmă Rubio înainte de Conferința de la München, anticipând că mesajul SUA “va fi bine primit” de Europa

Corespondență din München

Lumea veche a dispărut și și trăim într-o nouă eră geopolitică, a afirmat secretarul de stat al SUA Marco Rubio, înainte de a se deplasa la Conferința de Securitate de la München, subliniind importanța participării sale și a dialogului transatlantic în contextul schimbărilor geopolitice.

Întrebat de presă ce mesaj va transmite în cadrul conferinței, Rubio a evitat detalii, dar a promis un discurs care „va fi bine primit”.

„Ei bine, trebuie să așteptați până sâmbătă. Corect, sâmbătă? Va fi bine. Va fi bine. Cred că va fi bine primit. Vom vedea”, a spus el.

Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.

Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.

Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut împotriva Europei și a Uniunii Europene, cu România dată ca exemplu pentru anularea alegerilor – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.

Referitor la așteptările europenilor, secretarul de stat Marco Rubio a spus că aceștia caută claritate privind direcția comună: „Cred că vor – sincer, vor să știe încotro ne îndreptăm, unde am vrea să ajungem, unde am vrea să ajungem împreună cu ei.”

Rubio a subliniat importanța reuniunii și faptul că vor participa și membri ai Congresului american. Secretarul de stat a caracterizat momentul actual ca fiind unul de schimbare profundă în geopolitică și a făcut referire la declarațiile făcute în timpul audierii sale de confirmare, anul trecut.

„Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Lumea veche a dispărut – sincer, lumea în care am crescut – și trăim într-o nouă eră geopolitică…”, a spus Rubio.

La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană prezentă vreodată la München.

Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.

Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.

Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.