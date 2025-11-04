POLITICĂ
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial în perioada mandatului lui Klaus Iohannis, interimatului lui Ilie Bolojan și primei părți a mandatului Nicușor Dan, a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.
În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de consilier prezidenţial. Aceasta a rămas consilier La Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.
Luminița Odobescu, fost ministru al afacerilor externe și fost consilier pentru afaceri europene al președintelui Klaus Iohannis, a fost numită în luna ianuarie consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Marcel Ciolacu.
Odobescu a deținut din iunie 2023, odată cu rotativa guvernamentală Ciucă – Ciolacu în cadrul coaliției PSD-PNL, funcția de ministru al afacerilor externe. Anterior, între noiembrie 2021 și iunie 2023 a fost consilier pentru afaceri europene al președintelui Klaus Iohannis.
Luminița Odobescu a fost reprezentantul permanent al României la UE din septembrie 2015 și până în noiembrie 2021, un mandat care a culminat cu gestionarea primei președinții a României la Consiliul UE.
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate
“Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate, a transmis premierul Ilie Bolojan, joi, într-un mesaj.
“Sunt zece ani, astăzi, de la tragedia din clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. ‘Colectiv’ nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate”, a afirmat Ilie Bolojan.
El a adăugat că tragedia este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor.
“Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență. Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri”, a mai afirmat Bolojan.
Premierul a punctat că modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente.
“Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă”, a evidențiat Bolojan.
Totodată, acesta susține că atitudinea politică responsabilă, de asemenea, este foarte importantă.
“Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a mai adăugat Bolojan.
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu ministrul efacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.
Prim-ministrul s-a referit la schimburile comerciale dintre cele două state, menționând intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.
Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură, amintind măsurile adoptate în acest sens la nivel național.
Conform sursei citate, situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor.
Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor
Corespondență din Bruxelles
Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles.
“Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public e o întrebare”, a spus șeful statului, întrebat despre diferența de comunicare dintre România și alte state membre ale UE care au trecut prin experiențe similare.
El a amintit că va prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România.
“Am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie (n.r. – 2024). Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport“, a arătat el.
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că a dejucat, în cooperare cu partenerii naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României.
„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit traseu pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat pentru presă Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, potrivit Reuters.
„Unul dintre ei, un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.
Într-un comunicat separat, Serviciul Român de Informații a transmis că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
