Luminița Odobescu, la Londra: România va fi parte activă, ca platformă logistică, de aprovizionare și industrială, în reconstrucția Ucrainei

Prin găzduirea unui summit ce are ambiţia să reformeze sistemul financiar internaţional, Emmanuel Macron îşi propune să joace rolul de mediator între Occident şi “Sudul global” pentru a reduce “divizarea lumii”, relatează AFP într-un material consacrat demersului președintelui francez, care începe la o zi distanță după ce liderul de la Elysee a găzduit, tot la Paris, o conferință europeană privind apărarea antiaeriană și antirachetă cu scopul de a construi o suveranitate industrială în apărarea europeană.

“O simt: putem face o enormă diferenţă pentru planetă şi în combaterea sărăciei”, a scris preşedintele francez miercuri pe Twitter, în ajunul deschiderii la Paris a Summitului pentru un nou pact financiar mondial, care timp de două zile va reuni circa 40 de şefi de stat şi de guvern și la care România va fi reprezentată de secretarul de stat din cadrul MAE Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE.

