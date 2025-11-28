„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba

UE va „urmări situația foarte atent”, dar perchezițiile arată că agențiile anticorupție „continuă să lucreze”, a reacționat Comisia Europeană la situația din Ucraina, unde autoritățile ucrainene de combatere a corupției au efectuat o descindere la sediul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o evoluție surprinzătoare a unei anchete privind corupția care a luat amploare.

Purtătorul de cuvânt al Comisie Europene, Paula Pinho, a luat act de percheziții, subliniind că acestea sunt „în curs” și a afirmat că aceste acțiuni „demonstrează că organismele anticorupție din Ucraina își fac treaba”, informează The Guardian.

Purtătorul de cuvânt pentru extindere, Guillaume Mercier, a urmat aceeași linie, afirmând că ancheta „a demonstrat tocmai că organismele anticorupție sunt efectiv în funcțiune și li se permite să funcționeze”.

„Permiteți-mi să subliniez că lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE, care necesită eforturi continue și o capacitate puternică de combatere a corupției. Acesta este un element cheie pe care îl abordăm și în raportul nostru privind extinderea, publicat în urmă cu câteva săptămâni, așa că vom continua să urmărim situația cu mare atenție”, a arătat Mercier.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) efectuează percheziții în sediul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei”, a declarat NABU într-o postare pe Facebook, informează Politico Europe.

La începutul acestei luni, parlamentarii și organismele de supraveghere ucrainene au cerut ca Zelenski să-l demită pe Yermak în contextul unui scandal de corupție în domeniul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, anchetat de NABU, în care unul dintre asociații de afaceri ai președintelui – care a fugit din țară – era puternic implicat ca lider al grupului.

„Acțiunile de investigație sunt autorizate și sunt efectuate în cadrul anchetei în curs”, a adăugat biroul în legătură cu percheziția efectuată la Yermak, promițând că va oferi mai multe detalii în curând.

Yermak a fost alături de președinte ca al doilea om ca putere din Kiev de la victoria electorală a lui Zelenski în 2019. El este un interlocutor cheie cu aliații occidentali ai Ucrainei, în contextul în care aceasta din urmă rezistă invaziei rusești pe scară largă.

În vară, biroul lui Zelenski și a încercat să elimine independența NABU și SAP și să le plaseze sub supravegherea procurorului general al Ucrainei, numit politic.

Această mișcare, care a coincis cu semne că autoritățile de supraveghere vizau persoane din anturajul președintelui, a provocat primele proteste stradale majore împotriva guvernului de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022. UE a cerut și ea o reevaluare a situației, iar Zelenski a schimbat cursul.

Acum două săptămâni, agențiile anticorupție au desființat presupusa organizație criminală formată din actuali și foști oficiali din domeniul energiei, un om de afaceri renumit, membri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.

Ancheta s-a transformat în cel mai grav scandal intern din mandatul lui Zelenski și survine pe fondul bombardamentelor rusești neîncetate și al presiunilor exercitate de SUA asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace potențial nefavorabil cu Rusia.