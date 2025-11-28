COMISIA EUROPEANA
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba
UE va „urmări situația foarte atent”, dar perchezițiile arată că agențiile anticorupție „continuă să lucreze”, a reacționat Comisia Europeană la situația din Ucraina, unde autoritățile ucrainene de combatere a corupției au efectuat o descindere la sediul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o evoluție surprinzătoare a unei anchete privind corupția care a luat amploare.
Purtătorul de cuvânt al Comisie Europene, Paula Pinho, a luat act de percheziții, subliniind că acestea sunt „în curs” și a afirmat că aceste acțiuni „demonstrează că organismele anticorupție din Ucraina își fac treaba”, informează The Guardian.
Purtătorul de cuvânt pentru extindere, Guillaume Mercier, a urmat aceeași linie, afirmând că ancheta „a demonstrat tocmai că organismele anticorupție sunt efectiv în funcțiune și li se permite să funcționeze”.
„Permiteți-mi să subliniez că lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE, care necesită eforturi continue și o capacitate puternică de combatere a corupției. Acesta este un element cheie pe care îl abordăm și în raportul nostru privind extinderea, publicat în urmă cu câteva săptămâni, așa că vom continua să urmărim situația cu mare atenție”, a arătat Mercier.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) efectuează percheziții în sediul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei”, a declarat NABU într-o postare pe Facebook, informează Politico Europe.
La începutul acestei luni, parlamentarii și organismele de supraveghere ucrainene au cerut ca Zelenski să-l demită pe Yermak în contextul unui scandal de corupție în domeniul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, anchetat de NABU, în care unul dintre asociații de afaceri ai președintelui – care a fugit din țară – era puternic implicat ca lider al grupului.
„Acțiunile de investigație sunt autorizate și sunt efectuate în cadrul anchetei în curs”, a adăugat biroul în legătură cu percheziția efectuată la Yermak, promițând că va oferi mai multe detalii în curând.
Yermak a fost alături de președinte ca al doilea om ca putere din Kiev de la victoria electorală a lui Zelenski în 2019. El este un interlocutor cheie cu aliații occidentali ai Ucrainei, în contextul în care aceasta din urmă rezistă invaziei rusești pe scară largă.
În vară, biroul lui Zelenski și a încercat să elimine independența NABU și SAP și să le plaseze sub supravegherea procurorului general al Ucrainei, numit politic.
Această mișcare, care a coincis cu semne că autoritățile de supraveghere vizau persoane din anturajul președintelui, a provocat primele proteste stradale majore împotriva guvernului de la începutul invaziei rusești pe scară largă în 2022. UE a cerut și ea o reevaluare a situației, iar Zelenski a schimbat cursul.
Acum două săptămâni, agențiile anticorupție au desființat presupusa organizație criminală formată din actuali și foști oficiali din domeniul energiei, un om de afaceri renumit, membri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.
Ancheta s-a transformat în cel mai grav scandal intern din mandatul lui Zelenski și survine pe fondul bombardamentelor rusești neîncetate și al presiunilor exercitate de SUA asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace potențial nefavorabil cu Rusia.
COMISIA EUROPEANA
UE și Republica Coreea consolidează cooperarea în domeniul tehnologiei și al digitalizării în cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
Uniunea Europeană și Republica Coreea au reafirmat rolul central al parteneriatului lor în promovarea cooperării privind tehnologiile digitale emergente pentru a debloca beneficii reciproce pentru economiile lor, se arată într-un comunicat de presă.
În cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital, care a avut loc la Seul, UE și-a subliniat, de asemenea, angajamentul de a consolida cooperarea cu partenerii digitali din întreaga lume pentru a stimula competitivitatea, inovarea și reziliența.
Prin intermediul parteneriatului digital, UE și Republica Coreea vor continua lucrările comune privind cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi semiconductorii, tehnologia 6G, inteligența artificială (IA) și tehnologiile cuantice. Această cooperare este concepută pentru a stimula competitivitatea viitoare și poziția de lider tehnologic, consolidând în același timp securitatea economică printr-o mai mare reziliență a tehnologiilor critice, inclusiv a securității cibernetice.
Reuniunea a fost coprezidată de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Bae Kyung-hoon, viceprim-ministru și ministru al științei și TIC al Republicii Coreea.
„Reuniunea de astăzi a reafirmat angajamentul UE și al Republicii Coreea de a continua să colaboreze pentru a stimula inovarea și competitivitatea noastră, pentru a ne asigura securitatea economică și pentru a construi un mediu digital care să reflecte valorile noastre comune. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru digital”, a declarat Henna Virkkunen.
Angajamentele celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
UE și Coreea de Sud și-au consolidat cooperarea în mai multe domenii. Aceștia vor continua să lucreze la proiecte de cercetare în colaborare legate de semiconductori, contribuind la cipuri mai eficiente și mai versatile pentru IA și aplicațiile de conducere automatizată. Eforturile privind tehnologia 6G vor progresa, deschizând calea pentru o conectivitate neîntreruptă. Atât UE, cât și Coreea au salutat recenta cerere de proiecte de cercetare în colaborare privind tehnologiile cuantice în cadrul programului Orizont Europa, concentrându-se pe promovarea acestor tehnologii prin dezvoltare comună, schimb de expertiză și o colaborare mai strânsă pe termen lung.
Partenerii vor menține o cooperare strânsă în materie de reglementare în domeniul IA. Acestea se angajează să exploreze recunoașterea reciprocă a rezultatelor evaluării conformității în conformitate cu Regulamentul privind IA. În plus, acestea vor coopera în ceea ce privește standardizarea, se vor implica în activități comune de cercetare și inovare și se vor concentra pe evaluarea siguranței și a fiabilității IA.
Schimbul de informații privind spațiile de date va fi consolidat prin explorarea inițiativelor comune de cercetare și prin discutarea standardelor. Partenerii au în vedere, de asemenea, instituirea unui grup de lucru comun pentru a sprijini interoperabilitatea spațiilor de date.
UE și Republica Coreea vor consolida o serie de domenii în cadrul dialogului lor bilateral în domeniul cibernetic, inclusiv schimbul de informații privind amenințările cibernetice, cooperarea privind securitatea lanțului de aprovizionare cu software și certificările de securitate a produselor aferente internetului obiectelor. Acestea se vor axa, de asemenea, pe competențele în materie de securitate cibernetică și pe explorarea potențialelor activități comune de cercetare.
În plus, cooperarea în materie de standardizare va fi consolidată în cadrul forumurilor internaționale de standardizare, cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.
Următorul Consiliu de parteneriat digital va avea loc la Bruxelles în 2026.
De la lansarea parteneriatului digital în 2022, UE și Coreea de Sud și-au avansat colaborarea în multe domenii digitale și tehnologice. Aceasta include cercetarea colaborativă, dialogul în materie de reglementare și promovarea pozițiilor comune în cadrul forurilor internaționale. Acest parteneriat se aliniază la Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, consolidând legăturile cu țările din regiune și promovând Strategia digitală internațională.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice
Comisia Europeană a lansat un nou sistem – Garanția de competențe – pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere.
Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, o inițiativă emblematică în cadrul uniunii competențelor, garanția de competențe va consolida sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond european pentru competitivitate.
Acest lucru va permite lucrătorilor să facă tranziția către industrii strategice, să asigure noi locuri de muncă și să dezvolte competențe suplimentare.
„Garanția de competențe este promisiunea Europei de a sprijini cetățenii în perioadele de schimbare. Aceasta va ajuta lucrătorii să dobândească competențele necesare pentru a ocupa noi locuri de muncă în sectoare strategice și în creștere, combătând astfel deficitul de forță de muncă și sporind competitivitatea. Garanția de competențe va avea un impact direct și va aduce beneficii reale lucrătorilor, pieței forței de muncă, întreprinderilor și competitivității europene. Acest proiect-pilot din industria automobilelor, care se află într-un proces de transformare majoră, arată cum punem în practică strategiile noastre, precum Uniunea competențelor. Trebuie să transformăm provocările în oportunități pentru cetățenii noștri”, a transmis Roxana Mînzatu vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, conform unui comunicat al executivului european.
Ca un prim pas, Comisia a lansat astăzi un proiect-pilot de garantare a competențelor, cu un buget de 14,5 milioane de euro.
Acesta se va concentra asupra lucrătorilor din industria autovehiculelor și din lanțul său de aprovizionare, care sunt expuși riscului de șomaj. Acest proiect-pilot va testa modalitățile de accelerare și îmbunătățire a tranziției lucrătorilor din aceste sectoare strategice către locuri de muncă în întreprinderi din sectoare strategice în creștere sau emergente, oferind programe specifice de perfecționare și recalificare.
Proiectul-pilot va sprijini lucrătorii prin formare la locul de muncă și prin sprijin pentru dobândirea de noi competențe, în timp ce întreprinderile din sectoarele cu cerere crescută vor putea recruta mai rapid talentele de care au nevoie, ajutându-i să fie competitivi.
Prin intermediul unei cereri de propuneri lansate astăzi, această inițiativă va testa diferite sisteme de tranziție de la un loc de muncă la altul.
Proiectul-pilot reprezintă un prim pas în conturarea unui viitor sistem complet de garantare a competențelor, care urmează să fie pus în aplicare în cadrul viitorului buget pe termen lung al UE (2028-2034).
Cererea de propuneri lansată astăzi va rămâne deschisă până la 29 ianuarie 2026. O sesiune de formare online pentru solicitanți va avea loc la jumătatea lunii decembrie 2025.
Acordurile de grant din cadrul proiectului-pilot vor fi semnate în iunie 2026, iar proiectele se vor derula pe o perioadă de până la 24 de luni, până în vara anului 2028. Rezultatele proiectului-pilot vor sta la baza conceperii viitorului sistem de garantare a competențelor.
Statele membre sunt invitate să intensifice utilizarea garanției de competențe cât mai curând posibil, inclusiv prin finanțarea disponibilă pentru anii rămași din actualul cadru financiar multianual (2021-2027).
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă
Comisia Europeană a adoptat un nou cadru strategic pentru o bioeconomie competitivă și durabilă a UE, care trasează calea de urmat pentru construirea unei economii europene curate, competitive și rezilient Potrivit comunicatului oficial, prin utilizarea resurselor biologice regenerabile terestre și maritime și prin furnizarea de alternative la materiile prime critice, UE va avansa către o economie mai circulară și decarbonizată și poate reduce dependența de importurile de combustibili fosili.
Bioeconomia oferă Europei șansa de a-și consolida reziliența, de a înlocui materialele și produsele pe bază de combustibili fosili, de a crea locuri de muncă și de a conduce tranziția globală către industrii curate. Prin această nouă strategie, UE va sprijini activitățile care oferă soluții practice durabile utilizând resursele noastre biologice în sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura, prelucrarea biomasei, producția biotehnologică și biotehnologiile. Acesta va valorifica potențialul vast al acestor resurse, excelența științifică și baza industrială și va încuraja inovațiile care aduc beneficii climei, naturii și societății.
Cu o valoare de până la 2,7 trilioane de euro în 2023 și cu 17,1 milioane de angajați (aproximativ 8 % din locurile de muncă din UE), bioeconomia UE contribuie deja în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa. Fiecare loc de muncă din bioeconomie creează trei locuri de muncă indirecte în UE. Exemple de produse sunt bioprodusele chimice fabricate din alge care sunt utilizate pentru a produce produse farmaceutice, produse de îngrijire personală și aplicații industriale. Materialele plastice biologice sunt utilizate din ce în ce mai mult în ambalaje și în piesele auto. De asemenea, bioprodusele pentru construcții, fibrele textile și îngrășămintele sunt din ce în ce mai solicitate. Cu toate acestea, are încă un potențial imens neexploatat.
Strategia UE în domeniul bioeconomiei urmărește să deblocheze acest potențial prin intensificarea inovării și a investițiilor, prin dezvoltarea unor piețe-pilot pentru biomateriale și tehnologii, prin asigurarea unei aprovizionări durabile cu biomasă și prin valorificarea oportunităților globale.
Transformarea bioinovațiilor în realitate pe teren
Pentru a conduce revoluția biotehnologică, inovarea și investițiile trebuie intensificate, astfel încât cercetarea să nu rămână în laboratoare. Extinderea bioinovațiilor necesită o combinație de investiții publice și private, precum și un mediu de reglementare raționalizat.
Comisia va depune eforturi pentru a crea un cadru de reglementare coerent și simplificat care să recompenseze modelele de afaceri circulare și durabile, protejând în același timp standardele de siguranță ale UE. Aprobările mai rapide, mai clare și mai simple pentru soluții inovatoare vor sprijini întreprinderile să se dezvolte și să se dezvolte în Europa, în special pentru IMM-uri.
Comisia se va asigura, de asemenea, că finanțarea UE existentă și viitoare este direcționată către biotehnologii. Pentru a stimula investițiile private, Comisia propune convocarea unui grup de implementare a investițiilor în bioeconomie pentru a crea o rezervă de proiecte eligibile pentru finanțare, pentru a partaja riscurile într-un mod mai eficace și pentru a atrage capital privat.
Dezvoltarea piețelor-pilot pentru biomateriale și tehnologii
Pentru a debloca investițiile și a permite extinderea, Comisia a identificat piețe inovatoare pentru biomateriale și tehnologii. Printre acestea se numără biosectoarele, cum ar fi materialele plastice, fibrele, textilele, substanțele chimice, îngrășămintele, produsele de protecție a plantelor, materialele de construcții, biorafinăriile, fermentarea avansată și stocarea permanentă a carbonului biogen, care au un potențial ridicat atât pentru creșterea economică, cât și pentru beneficiile pentru mediu. Comisia va stimula cererea de bioconținut în produse, de exemplu prin stabilirea de obiective în legislația relevantă.
Strategia propune instituirea unei Alianțe pentru bioeconomia europeană, care va reuni întreprinderile din UE pentru a achiziționa în mod colectiv biosoluții în valoare de 10 miliarde de euro până în 2030.
Asigurarea unei utilizări durabile a biomasei
Stimulând competitivitatea de astăzi, trebuie să construim reziliența de mâine. Europa este în mare măsură autosuficientă în ceea ce privește biomasa, dar trebuie să ne asigurăm că rămâne astfel.
Prin urmare, Strategia UE în domeniul bioeconomiei subliniază necesitatea aprovizionării responsabile cu biomasă, asigurându-se că pădurile, solurile, apa și ecosistemele sunt gestionate în limitele lor ecologice. Promovarea circularității și creșterea valorii biomasei secundare – cum ar fi reziduurile agricole, subprodusele și deșeurile organice – sunt esențiale. Comisia va institui inițiative de recompensare a fermierilor și silvicultorilor care protejează solurile, îmbunătățesc absorbanții de carbon și sprijină utilizarea durabilă a biomasei.
Valorificarea oportunităților globale
Cu o bază solidă de cercetare și industrii inovatoare, Europa este bine poziționată pentru a deveni un lider mondial în domeniul biotehnologiilor, materialelor, produselor și expertizei durabile.
Prin această strategie, UE va sprijini industria europeană în ceea ce privește accesul la piețele mondiale prin asigurarea unor parteneriate care reduc vulnerabilitatea și prin asigurarea faptului că Europa nu depinde de o singură regiune sau de o singură resursă. În actualul climat geopolitic fragil, securitatea resurselor sporește competitivitatea și reziliența UE.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi
Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor
Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova. Radu Miruță: Avem „nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost”
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN2 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- U.E.1 week ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8