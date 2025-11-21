Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu

Luxemburg va aplica, începând cu 1 ianuarie, o taxă de doi euro pentru fiecare „mic colet” cu o valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene, anunță AFP, potrivit cotidianului L’essentiel. Țara se aliniază astfel Franței, Belgiei și Țărilor de Jos, dar implementează măsura cu nouă luni înainte ca aceasta să devină obligatorie la nivelul UE.

Taxa este destinată acoperirii costurilor de control pentru aceste produse, majoritatea comandate de pe platforme chineze precum Shein și Temu. Decizia vine într-un moment în care Shein se află sub presiune, fiind „acuzată de vânzarea unui număr mare de produse neconforme și ilicite”.

Joia trecută, miniștrii de Finanțe ai statelor membre au aprobat eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro importate în UE. Uniunea intenționează să aplice noul regim în primul trimestru al lui 2026, la cererea unor state precum Franța, pentru a limita afluxul de produse ieftine din China care nu respectă standardele europene.

Ca urmare a normei actuale, estimările arată că până la 65% din coletele mici care intră în UE sunt subevaluate pentru a evita taxele vamale la import. Pe lângă efectul său asupra competitivității întreprinderilor din UE, pragul a ridicat și probleme de mediu, având în vedere că încurajează întreprinderile din afara UE să împartă transporturile în colete individuale atunci când trimit mărfuri în Uniune. Potrivit Comisiei Europene, 91% din toate expedierile de comerț electronic cu o valoare sub 150 euro proveneau din China în 2024.

Noua taxare va fi însoțită, la nivelul întregii Uniuni, de un tarif de procesare de doi euro aplicat fiecărui mic colet care intră în UE.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, România a susținut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esențială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale și TVA.

Franța a exercitat presiuni asupra Comisiei luna trecută, anunțând propria taxă națională de procesare în noul său buget, deoarece taxa de procesare la nivel UE pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro nu era preconizată înainte de 2027.

Îngrijorate de faptul că taxa franceză ar putea afecta livrările, Belgia și Țările de Jos iau în considerare măsuri similare.

În august, Ministerul Finanțelor a propus introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din afara UE. Potrivit estimărilor, această măsură ar putea aduce la bugetul de stat aproximativ 1,3 miliarde de lei.

De asemenea, luna trecută, Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) a lansat un apel de urgență către Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării din Grecia, solicitând introducerea unei taxe naționale de 7 euro pentru fiecare colet importat din țări terțe, din afara Uniunii Europene, țări precum România și Franța fiind date ca exemplu de bună practică.