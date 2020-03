Macedonia de Nord a devenit astăzi, în mod oficial, al 30-lea stat membru al NATO

Macedonia de Nord a devenit vineri, 27 martie, în mod oficial, cel de-al 30-lea stat membru al Alianței Nord-Atlantice, ca urmare a îndeplinirii ultimei etape formale în acest sens, depunerea instrumentelor de aderare la Departamentul de Stat al SUA, depozitarul Tratatului Nord-Atlantic.

O ceremonie de ridicare a drapelului Macedoniei de Nord va avea loc la Cartierul General al NATO la 30 martie 2020. Steagul Macedoniei de Nord va fi ridicat simultan la Comandamentului Aliat pentru Operațiuni din Mons (Belgia) și la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Norfolk (SUA).

”Macedonia de Nord este acum parte a familiei NATO, o familie formată din treizeci de națiuni și aproape un miliard de oameni. O familie bazată pe certitudinea că, indiferent de provocările cu care ne confruntăm, suntem cu toții mai puternici și mai în siguranță. Bun venit în NATO, Macedonia de Nord! A fost un drum lung, dar toate eforturile au meritat. Procesul formal de aderare este acum finalizat și suntem bucuroși să avem cel de-al 30-lea membru al Alianței noastre alături de noi”, a scris Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, pe contul său de Twitter.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 27, 2020