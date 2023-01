Macedonia de Nord a prezentat prioritățile președinției sale la OSCE. ”Este vorba de oameni” reprezintă mottoul sub care va acționa ”pentru un viitor mai bun”

În aceste vremuri critice pentru securitatea și stabilitatea europeană, președinția Macedoniei de Nord la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) va depune eforturi pentru a gestiona și preveni conflictele și pentru a atenua suferința, punând oamenii în centrul activității sale, a declarat ministrul de externe al acestui stat, Bujar Osmani, în cadrul discursului său susținut în fața Consiliului Permanent al OSCE de la Viena.

Potrivit unui comunicat al celei mai extinde organizații regionale de securitate, acesta a făcut referire la greutățile cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

#ItsAboutPeople regardless of who they are or where they live. They all need the same basic things – security, safety, peace. And they look to us to help. #OSCE2023 pic.twitter.com/hmgAOKC7Da

”Cei care sunt direct expuși la război și la conflicte suferă cel mai mult. Cei aflați la distanță resimt nesiguranța și incertitudinea. Modul lor de viață este în joc. Viața de zi cu zi este perturbată. Ei trebuie să fie descătușați de teama de război. Încrederea noastră reciprocă este profund subminată”, a punctat Osmani.

Exprimându-și speranța pentru viitor, oficialul macedonean a evidențiat motto-ul președinției: ”Este vorba de oameni”, forță motrice pentru anul care urmează.

📌 Under the motto #ItsAboutPeople today, #NorthMacedonia takes over the #Chairpersonship of the @OSCE for 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣.

🎯 focusing on the ground, which is critical to support and further empower people.@OSCECiO🇲🇰#OSCE2023#OSCE2023MKD pic.twitter.com/oorsUnYqFI

