Macheta Laserului de la Măgurele, principalul exponat din partea României la ”Expoziția Internațională pentru Import din China”

Ministerul Afaceril Externe român condamnă ferm atacul teribil din Kabul, Afganistan, în urma căruia 63 de persoane au fost ucise și alte 182 au fost rănite.

Gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat duminică atentatul comis de un atacator sinucigaş, soldat cu 63 de morţi şi 182 de răniţi sâmbătă seara în cursul unei ceremonii de nuntă la Kabul, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj postat pe Twitter, MAE român transmite ”sincere condoleanțe familiilor victimelor. Gândurile noastre sunt cu poporul afgan.”

🇷🇴 Romania strongly condemns the terrible attack in #Kabul🇦🇫. Sinceres condolences to the families of the victims. Our thoughts are w/ the Afghan people. @mfa_afghanistan

