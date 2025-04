Macron acuză Rusia că “se joacă de-a pacea” cu SUA și Ucraina după ce o rachetă rusească a ucis copii și civili

Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat duminică noile “lovituri criminale” ale Rusiei în Ucraina și a cerut “acțiuni puternice” dacă Moscova continuă să “refuze pacea”.

“Aceste lovituri ale Rusiei trebuie să se încheie. Este nevoie de o încetare a focului cât mai curând posibil. Și de acțiuni puternice dacă Rusia continuă să caute să câștige timp și să refuze pacea”, a scris Macron pe platforma X.

“În timp ce Ucraina a acceptat deja de o lună propunerea președintelui Trump de încetare completă și necondiționată a focului timp de 30 de zile și noi lucrăm cu toți partenerii noștri asupra modalităților de a asigura pacea, Rusia continuă războiul cu o intensitate reînnoită, fără să-i pese de civili”, a continuat președintele francez.

“Cât timp se va mai juca Rusia cu deschiderea către pace a SUA și a Ucrainei, continuând să ucidă copii și civili?”, a insistat Macron, după ce o rachetă rusească a lovit vineri o țintă în orașul ucrainean Krivoy Rog, provocând cel puțin 20 de morți, printre care 9 copii, potrivit autorităților ucrainene, care împreună cu aliații occidentali acuză Rusia de atac deliberat asupra unei zone rezidențiale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.

Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…

