Macron ar putea efectua o vizită în România la începutul lunii mai, la invitația lui Nicușor Dan (surse)

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizită în România la începutul lunii mai, au declarat luni surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.

Vizita liderului de la Elysee, care va intra în mai în ultimul an de mandat, ar avea loc ca urmare a invitației primite din partea președintelui Nicușor Dan.

Șeful statului român a efectuat în luna decembrie a anului trecut o vizită oficială la Paris, context în care a precizat că președintele Emmanuel Macron a confirmat că va efectua o vizită în România în 2026.

“L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu Macron.

Vizita președintelui francez în România ar putea avea loc pe fondul faptului că parteneriatul strategic dintre România și Franța se află într-o continuă evoluție, după cum președintele Nicușor Dan a declarat în mai multe rânduri.

Franța, țara care conduce grupul de luptă al NATO din România, care poate fi ridicat inclusiv la nivel de brigadă, a invitat România la discuțiile privind „umbrela nucleară”, pe fondul faptului că Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include un program de descurajare nucleară avansată la nivel european.

Din 2017 și până în prezent Emmanuel Macron s-a aflat de trei ori în România. În august 2017 a efectuat o vizită oficială, urmată de o participare la summitul informal al liderilor europeni din 9 mai 2019, chiar de Ziua Europei, la Sibiu. Liderul francez a mai efectuat o vizită în România în vara anului 2022. Atunci s-a deplasat alături de omologul de atunci Klaus Iohannis la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde erau staționați militari francezi, înaintea unei vizite comune la Kiev cu președintele român, cu cancelarul german și cu premierul italian, prima de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Informația unei potențiale vizite a președintelui francez în România apare în spațiul public în contextul în care la jumătatea lunii viitoare, pe 13 mai, va avea loc, la București, summitul formatului București 9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO.

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns invitației adresate de România pentru participarea la summitul B9, însă nu va fi prezent fizic la reuniune, existând posibilitatea participării șefului diplomației americane Marco Rubio.

La summitul de la București au fost invitați și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO Mark Rutte.

De altfel, Polonia și România intenționează să invite și statele scandinave să se alăture grupului București (B9).