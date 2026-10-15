Macron, avertisment către omologii europeni să adopte bugetul UE până la finalul anului: Din ianuarie “nu va mai exista spațiu politic” pentru un acord

Corespondență din Bruxelles

Emmanuel Macron a pus presiune joi seară pe liderii europeni pentru a încheia până la sfârșitul anului negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, avertizând că, din ianuarie, apropierea alegerilor prezidențiale din Franța va face politic imposibil un acord. Avertismentul președintelui francez, transmis omologilor săi la summitul Consiliului European de la Bruxelles, amplifică tensiunile dintre cele 27 de state membre, deja divizate în privința unui buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, și riscă să transforme termenul-limită din decembrie într-o cursă contra cronometru.

În cadrul unei discuții cu ușile închise, desfășurate joi seară, Macron a afirmat că nu va mai avea un mandat politic pentru a semna un acord în apropierea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în aprilie 2027, au declarat au declarat patru diplomați europeni, potrivit Politico Europe.

Macron „a spus că, începând din ianuarie, nu va mai exista spațiu politic” pentru încheierea unui acord, a afirmat unul dintre diplomați.

Cele 27 de guverne ale UE sunt divizate în privința valorii totale a bugetului pentru perioada 2028-2034. Liderii reuniți la Bruxelles discută planul propus de Irlanda, care prevede reduceri de 159 de miliarde de euro, în prețuri curente, din propunerea Comisiei Europene, în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro.

Președintele Consiliului European, António Costa, face presiuni asupra liderilor pentru a finaliza negocierile în cadrul unui summit din decembrie, înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia, programate în 2027, să pericliteze discuțiile. Cu toate acestea, unele guverne și oficiali europeni au declarat că un asemenea calendar este foarte nerealist.

Un diplomat european a calificat intervenția lui Macron drept „o amenințare menită să obțină sprijin în vederea respectării termenului din decembrie”.

„UE ar deveni neguvernabilă dacă ar trebui să ținem cont de toate alegerile locale”, a adăugat acesta.

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, care conduce în sondajele privind succesiunea lui Macron, s-a angajat să reducă la jumătate contribuția Franței la bugetul UE dacă va ajunge la putere.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri la Bruxelles, Le Pen a acuzat UE că accelerează negocierile pentru a împiedica viitorul lider al Franței să aibă un cuvânt de spus.

Mai mulți lideri nu sunt dispuși să își asume termenul-limită de la sfârșitul anului, temându-se că presiunea timpului le va slăbi poziția în negocieri.

„Nu vom semna un acord care nu este în avantajul nostru doar pentru a respecta un termen-limită. Vom semna un acord doar atunci când va fi în interesul Italiei”, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni în fața parlamentului țării.

Ulterior, la Bruxelles, Meloni a transmis un mesaj comun cu președintele Nicușor Dan, în care liderii italian și român au reafirmat angajamentul grupului „Prietenii Coeziunii” de a susține un buget european cu resurse suficiente pentru prioritățile comune, protejarea finanțărilor pentru coeziune și agricultură, contribuții echitabile din partea statelor membre și respingerea reducerilor contribuțiilor naționale.

Liderii celor 27 de state membre ale UE se află la Bruxelles pentru Consiliul European de toamnă, un summit cu mai multe mize, îndeosebi negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Tratativele se desfășoară după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis un document revizuit de negociere (Negotiating Box) pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034. Propunerea președinției irlandeze reflectă un buget de 1.620 de miliarde de euro la prețurile din 2025, în creștere cu 30% față de actualul Cadru Financiar Multianual, dar cu 8% mai mic, respectiv 141 de miliarde de euro, decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

În replică, țările „frugale”, în frunte cu Germania, și-au manifestat nemulțumirea față de propunerea președinției irlandeze privind bugetul multianual al UE. De asemenea, cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew Europe și Verzii -, care formează împreună majoritatea legislativului european, au respins propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de președinția irlandeză a Consiliului UE.

Un oficial european a confirmat că liderii UE se vor reuni în cadrul unui summit extraordinar pe 26 noiembrie pentru a avansa negocierile privind următorul buget multianual al Uniunii Europene.

Președintele Consiliului European, António Costa, speră că reuniunea va deschide calea către un acord asupra bugetului în luna decembrie.

Înaintea summitului, Costa va transmite noi cifre privind bugetul, în încercarea de a apropia pozițiile statelor membre și de a facilita ajungerea la un acord.