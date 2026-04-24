Macron, către tinerii europeni: “Europa s-a construit pe ideea că SUA ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că nu va mai fi valabil”

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
© Sarah Steck/ Présidence de la République

Președintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că Statele Unite nu vor mai asigura protecția Europei „mult timp” și a avertizat asupra riscurilor generate de „nebunia” unor lideri care ar putea conduce la conflicte armate, potrivit Agence France-Presse, relatează Agerpres.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică și mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp”, a afirmat liderul de la Paris în cadrul unei întâlniri cu elevi ai școlii franco-cipriote din Nicosia, înainte de participarea la summitul informal al Uniunii Europene din Cipru, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții cu elevii, după ce o tânără l-a întrebat ce pot face generațiile tinere pentru promovarea păcii. Macron a indicat mai multe exemple recente pentru a-și susține punctul de vedere: „S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran și puțin în ceea ce se petrece în Ucraina”.

Președintele francez a subliniat că relația transatlantică rămâne importantă, însă nu mai poate fi considerată o garanție permanentă. „Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliați, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil”.

În acest context, Macron a pledat din nou pentru consolidarea autonomiei strategice europene, avertizând asupra dependențelor externe în domeniul apărării și al tehnologiei. „Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluțiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poți să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales”.

Mesajul său către tineri a inclus și un apel la responsabilitate și deschidere. El i-a încurajat „să caute întotdeauna să-i înțeleagă pe ceilalți” și „să aibă gustul viitorului”, subliniind că „pacea nu se decretează într-o zi” și că menținerea ei depinde și de implicarea noilor generații.

În același timp, liderul francez a avertizat asupra cauzelor care pot duce la război. „Războiul se naște din neînțelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători și, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a adăugat el.

„Iubește războiul cel care nu mai speră nimic. Când îți place viitorul, nu ai niciun chef să faci război”, a mai afirmat Emmanuel Macron, fără a nominaliza lideri anume.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Nicușor Dan, despre clauza comună de apărare la nivelul UE: Fundamentul apărării noastre vine din apartenența la NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA
Nicușor Dan, despre clauza comună de apărare la nivelul UE: Fundamentul apărării noastre vine din apartenența la NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA
UE a adoptat al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în paralel cu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Următorul pas, deschiderea primelor capitole de aderare la UE
UE a adoptat al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în paralel cu împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Următorul pas, deschiderea primelor capitole de aderare la UE
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

