Macron, către tinerii europeni: “Europa s-a construit pe ideea că SUA ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că nu va mai fi valabil”

Președintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că Statele Unite nu vor mai asigura protecția Europei „mult timp” și a avertizat asupra riscurilor generate de „nebunia” unor lideri care ar putea conduce la conflicte armate, potrivit Agence France-Presse, relatează Agerpres.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică și mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp”, a afirmat liderul de la Paris în cadrul unei întâlniri cu elevi ai școlii franco-cipriote din Nicosia, înainte de participarea la summitul informal al Uniunii Europene din Cipru, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții cu elevii, după ce o tânără l-a întrebat ce pot face generațiile tinere pentru promovarea păcii. Macron a indicat mai multe exemple recente pentru a-și susține punctul de vedere: „S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran și puțin în ceea ce se petrece în Ucraina”.

Președintele francez a subliniat că relația transatlantică rămâne importantă, însă nu mai poate fi considerată o garanție permanentă. „Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliați, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil”.

În acest context, Macron a pledat din nou pentru consolidarea autonomiei strategice europene, avertizând asupra dependențelor externe în domeniul apărării și al tehnologiei. „Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluțiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poți să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales”.

Mesajul său către tineri a inclus și un apel la responsabilitate și deschidere. El i-a încurajat „să caute întotdeauna să-i înțeleagă pe ceilalți” și „să aibă gustul viitorului”, subliniind că „pacea nu se decretează într-o zi” și că menținerea ei depinde și de implicarea noilor generații.

În același timp, liderul francez a avertizat asupra cauzelor care pot duce la război. „Războiul se naște din neînțelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători și, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a adăugat el.

„Iubește războiul cel care nu mai speră nimic. Când îți place viitorul, nu ai niciun chef să faci război”, a mai afirmat Emmanuel Macron, fără a nominaliza lideri anume.