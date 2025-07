Macron: Comisia Europeană are datoria să apere cu fermitate interesele europene în negocierile cu SUA privind tarifele

Franța, alături de Comisia Europeană, dezaprobă cu fermitate anunțul Statelor Unite privind taxarea cu 30% a bunurilor din UE, începând cu 1 august. Emmanul Macron susține că Executivul European „are mai mult ca oricând datoria de a afirma hotărârea Uniunii de a apăra cu fermitate interesele europene.”

Președintele Donald Trump a notificat ieri, 12 iulie, Uniunea Europeană și Mexic, printr-o scrisoare oficială postată pe rețeaua sa de socializare, că SUA vor impune taxe vamale de 30% pentru importurile din cele 27 state membre europene și țara vecină, începând cu 1 august. O reacție imediată a venit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susține că va depune eforturi pentru a obține un acord comercial până la data de 1 august.

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.

This announcement comes after weeks of intense engagement by the Commission in…

