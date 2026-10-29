Macron condamnă atacul rusesc asupra gării din Dnipro și cere intensificarea eforturilor pentru o pace durabilă: „Este inacceptabil ca Rusia să mizeze în continuare pe escaladare”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© President of Ukraine Official Website

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat joi atacul rusesc cu drone asupra gării din Dnipro, Ucraina, în urma căruia cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am aflat cu profundă tristețe că o dronă rusească s-a prăbușit în gara din Dnipro, provocând un bilanț extrem de grav. Îmi exprim condoleanțele și solidaritatea noastră față de președintele Zelenski și poporul ucrainean. În acest context, trebuie să urmărim un obiectiv mult mai ambițios decât un armistițiu local, precum cel negociat recent la Olechky. Este innacceptabil ca Rusia să continue să respingă toate propunerile în acest sens, mizând în continuare pe escaladarea conflictului și vizând populația civilă”, a scris Macron, pe X.

De asemenea, președintele francez a subliniat că este necesară intensificarea eforturilor comune pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina și aducerea Rusiei la masa negocierilor.

Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene, Statelor Unite și G7 să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei, acuzând Moscova că își intensifică atacurile asupra populației civile.

„Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui peron unde se aflau un tren de navetiști și un tren de călători care circula conform programului. Din păcate, până în acest moment, a fost confirmat decesul a 13 persoane. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi. Alte zece persoane au fost rănite. Toate serviciile de urgență necesare intervin la fața locului”, a scris Zelenski, pe X.

Zelenski a subliniat că Ucraina a cerut întotdeauna un răspuns ferm și decisiv din partea Statelor Unite și a Europei la escaladarea Rusiei și a insistat că sancțiunile împotriva Moscovei și a mașinăriei sale de război nu trebuie relaxate atât timp cât războiul continuă.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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