Macron condamnă atacul rusesc asupra gării din Dnipro și cere intensificarea eforturilor pentru o pace durabilă: „Este inacceptabil ca Rusia să mizeze în continuare pe escaladare”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat joi atacul rusesc cu drone asupra gării din Dnipro, Ucraina, în urma căruia cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am aflat cu profundă tristețe că o dronă rusească s-a prăbușit în gara din Dnipro, provocând un bilanț extrem de grav. Îmi exprim condoleanțele și solidaritatea noastră față de președintele Zelenski și poporul ucrainean. În acest context, trebuie să urmărim un obiectiv mult mai ambițios decât un armistițiu local, precum cel negociat recent la Olechky. Este innacceptabil ca Rusia să continue să respingă toate propunerile în acest sens, mizând în continuare pe escaladarea conflictului și vizând populația civilă”, a scris Macron, pe X.

Je viens d’apprendre avec émotion qu’un drone à réaction russe vient de s’abattre sur la gare de Dnipro, avec un très lourd bilan. J’adresse au Président @ZelenskyyUa et au peuple ukrainien mes condoléances et notre solidarité. Nous devons, dans ce contexte, aspirer à bien plus qu’un cessez-le-feu localisé comme celui qui vient d’être négocié localement à Olechky. Il est intolérable que la Russie continue d’opposer son refus à toutes les propositions en ce sens, en continuant de miser sur l’escalade et en visant les civils. Nous devons ensemble redoubler d’efforts pour une paix juste et durable et amener la Russie à la table des négociations. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2026

De asemenea, președintele francez a subliniat că este necesară intensificarea eforturilor comune pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina și aducerea Rusiei la masa negocierilor.

Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene, Statelor Unite și G7 să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei, acuzând Moscova că își intensifică atacurile asupra populației civile.

„Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui peron unde se aflau un tren de navetiști și un tren de călători care circula conform programului. Din păcate, până în acest moment, a fost confirmat decesul a 13 persoane. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi. Alte zece persoane au fost rănite. Toate serviciile de urgență necesare intervin la fața locului”, a scris Zelenski, pe X.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026