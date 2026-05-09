Macron, de Ziua Europei: “Într-o lume care se clatină, unitatea și suveranitatea europeană au o valoare inestimabilă”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat sâmbătă, într-un mesaj de Ziua Europei, pentru consolidarea proiectului european, a subliniat rolul Uniunii Europene în gestionarea crizelor recente și a cerut o implicare mai puternică a statelor membre în apărarea suveranității și valorilor comune.

Liderul francez a descris Europa drept „o evidență care nu a fost de la sine înțeleasă”, ci un proiect construit istoric din „ruine” și prin sacrificiul generațiilor care au respins războiul și naționalismul ca destin inevitabil al continentului.

„Europa este astăzi o evidență, care totuși nu a fost de la sine înțeleasă. Ea este o moștenire smulsă din ruine, o comoară modelată de curajul celor și celor care au refuzat ca naționalismul și războiul să fie destinul nostru”, a transmis Macron.

În mesajul său, președintele francez a subliniat rolul Uniunii Europene în gestionarea crizelor recente, de la pandemie la războiul din Ucraina, afirmând că Europa a acționat „rapid, puternic și solidar”.

„În fața crizelor, Europa a continuat să ne protejeze și să acționeze rapid, puternic și solidar atunci când istoria bate la ușa noastră. În pandemie, în turbulențele economice, în fața amenințării ruse și a războiului din Ucraina pe pământul Europei noastre, rezistăm, întotdeauna”, a spus liderul de la Élysée.

Macron a evidențiat și dimensiunea economică, socială și strategică a Uniunii Europene, afirmând că aceasta depășește cu mult piața unică.

„Europa este mult mai mult decât beneficiile marii sale piețe unice: ea sprijină agricultura noastră, tineretul și universitățile noastre, cercetarea, teritoriile și locurile de muncă, diversitatea culturală, exporturile, frontierele, securitatea și independența noastră într-o lume plină de riscuri”, a afirmat președintele francez.

În același timp, Emmanuel Macron a recunoscut că Uniunea Europeană are nevoie de reforme și îmbunătățiri, dar a insistat asupra nevoii de încredere în proiectul european.

„Desigur, Europa poate și trebuie încă să se îmbunătățească. Mai este atât de mult de făcut încă”, a spus el.

Mesajul președintelui francez a inclus și un apel la mândria europeană și la consolidarea poziției Uniunii ca actor global în domenii precum tranziția verde, digitalizarea și inovația tehnologică.

„Trebuie să fim mândri că suntem europeni. Mândri de a construi continentul cel mai ecologic, cel mai exigent pe digital, cel care investește în inovare și tehnologie pentru a produce în Europa și a ieși din dependențele noastre strategice”, a declarat Macron.

El a subliniat și dimensiunea democratică și umanistă a proiectului european, afirmând că Europa este cea care „apără peste tot valorile democratice și umaniste”.

Referindu-se la responsabilitatea generațiilor actuale, liderul francez a afirmat că menținerea și transformarea Uniunii Europene este o misiune continuă.

„Fiecărei generații îi revine datoria imensă de a face Europa să trăiască, de a o iubi, de a o transforma, pentru ca ea să fie puternică, independentă, să ne servească pe toți și să protejeze ceea ce avem în comun”, a transmis el.

Macron a insistat că viitorul Europei este strâns legat de capacitatea sa de a-și afirma autonomia strategică într-o lume instabilă.

„Acest lucru este și mai important într-o lume care astăzi se clatină, unde comoara noastră de pace, unitatea și suveranitatea europeană au o valoare inestimabilă”, a spus președintele Franței.

Mesajul său transmis de Ziua Europei s-a încheiat cu un apel la unitate și optimism față de proiectul european:

„În această 9 mai, ca european convins, hotărât și mândru, spun foarte simplu: Trăiască Europa noastră!”