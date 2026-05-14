Macron, despre atacul masiv cu drone al Moscovei asupra Kievului: Rusia arată toată ipocrizia cu care a negociat fragilul armistițiu din ultimele zile

Președintele Franței, Emmanuel Macron, reacționează la cele mai recente atacuri cu peste 670 de drone și 56 de rachete ale Rusiei asupra orașului Kiev, unde a fost lovit inclusiv un bloc rezidențial cu 9 etaje, unde zeci de persoane au fost rănite, fiind înregistrat și un deces.

„Rusia arată toată ipocrizia cu care a negociat fragilul armistițiu din ultimele zile. Prin bombardarea civililor, Rusia demonstrează mai degrabă slăbiciunea sa decât forța: nu mai are soluții pe plan militar și nu știe cum să pună capăt războiului său de agresiune”, a transmis Macron într-un mesaj postat pe contul X.

De asemenea, acesta a reiterat sprijinul său pentru Ucraina și poporul ucrainean: „Franța va continua să se mobilizeze pentru a obține încetarea ostilităților și pentru a instaura o pace justă și durabilă pentru Ucraina, care să garanteze securitatea acesteia și a Europei.”

En lançant une nouvelle frappe massive de drones et de missiles contre les villes et les civils ukrainiens – la plus importante de ces quatre dernières années -, la Russie aggrave un peu plus le forfait de son agression.



O operațiune de salvare este în desfășurare în prezent în Kiev, la locul unei lovituri cu dronă rusească asupra unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje – o întreagă secțiune a clădirii a fost complet distrusă.

„Zeci de persoane au fost salvate. Din păcate, o persoană a murit. Condoleanțe familiei și celor dragi ai acesteia. Oameni ar putea fi încă prinși sub dărâmături. Peste noapte, rușii au lansat peste 670 de drone de atac și 56 de rachete împotriva Ucrainei. Rachete balistice, aerobalistice și de croazieră au fost folosite în lovituri. Ținta principală a acestui atac a fost Kiev. Există pagube la douăzeci de locații din oraș – clădiri rezidențiale obișnuite, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri pur civile. Distrugeri au fost raportate și în regiunea Kiev, în timp ce lovituri teroriste similare au vizat infrastructura energetică din Kremenchuk, precum și zonele portuare și rezidențiale din Chornomorsk”, a mai informat Zelenski.

A rescue operation is currently underway in Kyiv at the site of a Russian drone strike on a nine-story residential building – an entire section of the building has been completely destroyed. Dozens of people have been rescued. Tragically, one person has been killed.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că linia frontului a fost departe de a fi liniștită și că au continuat luptele, în ciuda armistițiului de trei zile negociat de SUA, subliniind că Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să pună capăt războiului.

Ultimele afirmații ale lui Trump privind progresele înregistrate în negocierile dintre Kiev și Moscova au fost făcute fără prea multe detalii și vin în continuarea unor afirmații similare, lipsite de temei. „Cred cu adevărat că sfârșitul războiului din Ucraina se apropie cu pași mari”, a declarat președintele SUA reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a se îndrepta spre summitul de la Beijing.

