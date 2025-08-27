Macron, discurs în română în Piața Marii Adunări Naționale, în ovațiile moldovenilor: Inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău

Președintele francez Emmanuel Macron s-a alăturat miercuri seară premierului polonez Donald Tusk, vorbind în limba română la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.

Macron a felicitat miile de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale în limba română și a spus că „Republica Moldova va fi mai puternică în Europa” și că face deja parte din familia europeană.

„Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău! Moldova va fi și ea, în Europa, mai puternică și mai prosperă. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace. Faceți deja parte din familia noastră europeană și aveți sprijinul și respectul europenilor. Europa înseamnă unitate prin diversitate; este un proiect de pace și solidaritate în slujba tuturor cetățenilor. UE va fi mai puternică împreună cu Moldova, iar Moldova va fi și ea mai prosperă în UE. Împreună vom scrie un nou capitol în istoria Moldovei și a Europei. Din acest motiv suntem astăzi alături de voi și de Maia Sandu, care luptă din prima zi cu mult curaj pentru o Moldovă puternică, democratică și ancorată în UE. Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa!”, a afirmat liderul francez, subliniind că Uniunea Europeană va fi mai unită și mai prosperă împreună cu Moldova.

Macron a vorbit al treilea, după Merz și Tusk. În vreme ce liderul german s-a adresat audienței în limba engleză, premierul polonez și-a etalat din nou abilitățile discursive în limba română, amintind de discursul pe care l-a rostit la Ateneul Român, în ianuarie 2019, la ceremonia de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.

Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.