Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska.
Într-o postare pe X, președintele francez a precizat că statele participante la Coaliția celor dispuși pentru Ucraina se va reuni curând și că “va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”.
“Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când se va instaura o pace solidă și durabilă, care să respecte drepturile Ucrainei. Orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neclintite. În acest sens, salut disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora în acest sens cu ele și cu toți partenerii noștri din Coaliția celor dispuși, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a realiza progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”, a scris Macron, pe X.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, deoarece „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, la o zi după summitul din Alaska cu președintele Vladimir Putin care nu a dus la un acord de încetare a focului.
Într-o schimbare majoră, Trump a mai spus că a convenit cu Putin că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este de a se ajunge direct la un acord de pace, și nu printr-un armistițiu, așa cum au cerut până acum Ucraina și aliații săi europeni, cu sprijinul SUA, conform Reuters.
Comentariile lui Trump au venit după ce s-a întâlnit cu Putin timp de aproape trei ore în Alaska, vineri, la primul summit SUA-Rusia de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.
„Toți au fost de acord că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat”, a scris Trump pe Truth Social.
Poziția liderului de la Casa Albă a fost exprimată și după ce a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl așteaptă luni la Casa Albă, și cu principalii lideri europeni.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei
Ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina este luată în calcul de președintele american Donald Trump, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.
Killings must stop as soon as…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Și co-fondatorii Coaliției celor dispuși pentru Ucraina au manifestat susținere pentru aceste garanții de securitate.
Premierul britanic Keir Starmer a salutat deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții solide de securitate Ucrainei ca parte a oricărui acord.
Președintele francez Emmanuel Macron a scris pe X că Franța va colabora cu SUA și partenerii din „Coaliția celor dispuși” pentru a realiza progrese în direcția unei păci durabile, cu garanții de securitate.
Această coaliție se va reuni în viitorul apropiat, a adăugat Macron.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că garanțiile solide de securitate pentru Ucraina și Europa sunt „esențiale” în orice acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
„UE colaborează strâns cu Zelenski și Statele Unite pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Garanțiile solide de securitate care protejează interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei sunt esențiale”, a precizat von der Leyen sâmbătă.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Declarația, ca răspuns la întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska, care nu a dus la niciun acord de pace, arată că „liderii salută eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a realiza o pace justă și durabilă”.
Liderii l-au parafrazat pe președintele Trump, care a precizat că „nu există acord până nu există acord”.
„Așa cum a prevăzut președintele Trump, următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând. Suntem, de asemenea, gata să colaborăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral cu sprijinul european”, au punctat liderii menționați.
Declarația a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Liderii europeni mai subliniază că va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii cu privire la teritoriul său și că sprijinul lor pentru Ucraina va continua.
“Frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile. Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să întărim sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei până când se va instaura o pace justă și durabilă. Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au conchis liderii.
