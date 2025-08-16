Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente

O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska.

Într-o postare pe X, președintele francez a precizat că statele participante la Coaliția celor dispuși pentru Ucraina se va reuni curând și că “va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”.

“Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când se va instaura o pace solidă și durabilă, care să respecte drepturile Ucrainei. Orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neclintite. În acest sens, salut disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora în acest sens cu ele și cu toți partenerii noștri din Coaliția celor dispuși, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a realiza progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”, a scris Macron, pe X.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska. At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.

Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.

Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.