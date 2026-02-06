Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană”

Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie.

”Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a afirmat președintele francez pe rețeaua socială X.

”Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independență europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm și să simplificăm”, a adăugat el.

Într-o postare separată pe X, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a precizat că a discutat cu Macron despre direcțiile-cheie pentru independența Europei: competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea.

La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a făcut trimitere la piața unică în perspectiva summitului de săptămâna viitoare, subliniind că aceasta are “încă un potențial imens și neexploatat”, fiind “un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor”.

Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezența fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei Mario Draghi, autor al unui raport de referință privind consolidarea competitivității Bătrânului Continent, precum și a fostului premier italian Enrico Letta, autor al unui raport privind potențialul pieței unice.

Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.

La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.

Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, acesta vrea să profite de reuniune ”pentru a face afirmații suficient de puternice și a face puțin valuri, pentru ca declarațiile care au urmat amenințărilor lui Donald Trump” privind Groenlanda și taxele vamale ”să fie urmate de decizii”, transmite AFP, citat de Agerpres.

”Marele pericol care ne pândește este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a adăugat această sursă referindu-se la momentul în care președintele american l-a atacat verbal pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacție unită a europenilor.