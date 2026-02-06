CONSILIUL EUROPEAN
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană”
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie.
”Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a afirmat președintele francez pe rețeaua socială X.
”Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independență europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm și să simplificăm”, a adăugat el.
For a Europe that makes its own decisions, more competitive and more sovereign.
Working with the President of the European Council, @eucopresident, and the President of the European Commission, @vonderleyen, to prepare next week’s meeting of EU Heads of State and Government… pic.twitter.com/Cx737hCvk1
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2026
Într-o postare separată pe X, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a precizat că a discutat cu Macron despre direcțiile-cheie pentru independența Europei: competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea.
La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a făcut trimitere la piața unică în perspectiva summitului de săptămâna viitoare, subliniind că aceasta are “încă un potențial imens și neexploatat”, fiind “un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor”.
Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezența fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei Mario Draghi, autor al unui raport de referință privind consolidarea competitivității Bătrânului Continent, precum și a fostului premier italian Enrico Letta, autor al unui raport privind potențialul pieței unice.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, acesta vrea să profite de reuniune ”pentru a face afirmații suficient de puternice și a face puțin valuri, pentru ca declarațiile care au urmat amenințărilor lui Donald Trump” privind Groenlanda și taxele vamale ”să fie urmate de decizii”, transmite AFP, citat de Agerpres.
”Marele pericol care ne pândește este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a adăugat această sursă referindu-se la momentul în care președintele american l-a atacat verbal pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacție unită a europenilor.
CONSILIUL EUROPEAN
Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care urmează să fie abordate săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal, un summit extraordinar consacrat competitivității la care vor lua parte și foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, autori ai unor rapoarte privind competitivitatea UE și viitorul pieței unice.
”Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care, în cele din urmă, înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
El a precizat că i-a prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni.
”În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia. În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră că este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene”, a menționat șeful statului.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
De asemenea, președintele Consiliului European a subliniat că, în actualul context geopolitic, consolidarea pieței unice reprezintă, mai mult ca oricând, „un imperativ strategic urgent”, arătând totodată că aceasta poate deveni „un motor puternic al simplificării, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii”.
„Trebuie să facem mai mult pentru a reduce efectiv barierele naționale și pentru a crea un cadru de reglementare – la toate nivelurile, inclusiv la nivel european – mai favorabil investițiilor, inovării și creșterii companiilor. De exemplu, prin crearea unui nou al 28-lea regim, care să ajute companiile să se dezvolte, inclusiv prin reducerea sarcinilor administrative. Accelerarea lucrărilor privind Uniunea Economiilor și Investițiilor, pentru a direcționa mai bine economiile către investiții productive în Europa, va fi, de asemenea, o componentă esențială a acestui efort”, a adăugat Antonio Costa.
De asemenea, acesta a arătat că, dincolo de necesitatea aprofundării, armonizării și integrării suplimentare a pieței unice, multe dintre companiile europene din sectoare-cheie, precum digitalul, telecomunicațiile, piețele de capital și energia, nu dispun încă de dimensiunea necesară pentru a atinge nivelurile de investiții și inovare impuse de competiția globală.
„În aceste cazuri, consolidarea în cadrul pieței unice, care să permită firmelor competitive din întreaga UE să se dezvolte, este necesară pentru a concura cu succes la nivel global. Europa este deschisă comerțului. UE a promovat în mod corect agenda sa de diversificare comercială, cel mai recent cu puterea economică India. Dar deschiderea noastră nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Europa trebuie să-și accelereze agenda comercială ambițioasă și să-și apere companiile de concurența neloială prin protecție concentrată în sectoare strategice”, a continuat Costa.
Totodată, Antonio Costa a precizat că discuțiile vor fi structurate în jurul a două direcții principale: contextul geoeconomic global, marcat de o competiție tot mai intensă și de dezechilibre comerciale, precum și strategia internă a Uniunii, axată pe aprofundarea pieței unice, sprijinirea dezvoltării companiilor, stimularea investițiilor și inovării, îmbunătățirea cadrului de reglementare și consolidarea rezilienței economice în fața dependențelor și a concurenței neloiale.
„I-am invitat pe Mario Draghi și Enrico Letta să ni se alăture pentru a-și împărtăși viziunile privind competitivitatea europeană și modul în care acestea au evoluat de la publicarea celor două rapoarte de referință”, a mai spus președintele Consiliului European.
COMISIA EUROPEANA
Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene
Comisia Europeană a adoptat miercuri raportul anual privind piața unică și competitivitatea, care arată că, deși piața unică rămâne un pilon esențial al prosperității Uniunii Europene, performanța generală a competitivității este mixtă, cu progrese limitate și regres în mai multe domenii-cheie.
Raportul, al șaselea dintr-o serie anuală, evaluează funcționarea pieței unice și condițiile în care companiile europene pot inova, se pot dezvolta și concura, având la bază 29 de indicatori de performanță ce acoperă integrarea pieței, barierele existente, prețurile la energie și tendințele investiționale. Documentul dat publicității vineri vine să prefațeze summitul informal al liderilor europeni de la jumătatea lunii februarie, consacrat competitivității. Discuțiile de la Consiliul European din octombrie anul trecut s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar dedicat exclusiv competitivității, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii rapoartelor privind competitivitatea europeană și piața unică întocmite în 2024.
Potrivit documentului, șase indicatori au înregistrat îmbunătățiri față de ediția precedentă, șase s-au deteriorat, iar 15 au rămas, în linii mari, neschimbate. Doi indicatori sunt introduși pentru prima dată.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, a declarat că piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate a Uniunii Europene și un pilon central al puterii Europei în contextul geopolitic actual”, subliniind însă că este nevoie de acțiuni decisive din partea UE și a statelor membre pentru implementarea Strategiei Pieței Unice și pentru eliminarea principalelor blocaje care afectează competitivitatea.
Printre domeniile în care s-au consemnat progrese se numără recunoașterea competențelor și calificărilor profesionale între statele membre, supravegherea pieței la nivelul UE, utilizarea inteligenței artificiale, a serviciilor cloud și a analizei de date de către companii, precum și creșterea investițiilor InvestEU destinate tranziției industriale.
De asemenea, raportul evidențiază avansul tranziției energetice, reflectat în creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul total și în extinderea capacității de producere a electricității din surse regenerabile.
În schimb, raportul semnalează deteriorări în mai multe zone sensibile, inclusiv scăderea ponderii comerțului intra-UE în PIB-ul Uniunii, creșterea numărului de directive ale pieței unice pentru care au fost declanșate proceduri de infringement, întârzieri în elaborarea standardelor, accentuarea deficitului de forță de muncă pentru tranziția verde, scăderea performanțelor educaționale ale elevilor de 15 ani, măsurate prin testele PISA, și reducerea investițiilor private ca pondere din PIB.
Alți indicatori-cheie, precum productivitatea muncii, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, numărul cererilor de brevet, investițiile de capital de risc sau capacitatea de producție în tehnologii curate, au rămas relativ stabili.
Începând din acest an, Comisia introduce și un indicator nou care urmărește eforturile de simplificare administrativă. Conform raportului, economiile administrative estimate rezultate din pachetele legislative de tip „omnibus” și din alte propuneri de simplificare adoptate de Comisie se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro. Un alt indicator nou monitorizează ponderea procedurilor administrative din piața unică care sunt complet digitalizate.
Pentru 2026, Comisia Europeană anunță că își va concentra eforturile pe eliminarea barierelor persistente din Piața Unică, în special pe combaterea întârzierilor la plată și a obstacolelor care afectează serviciile esențiale pentru tranziția verde. Aceste probleme vor fi abordate prin dialog cu statele membre și, acolo unde va fi necesar, prin declanșarea procedurilor de infringement, Comisia urmând să publice explicații clare privind obiectivele și rezultatele acestor acțiuni.
Raportul este însoțit de ediția 2026 a Tabloului de bord privind piața unică și competitivitatea, precum și de documente privind implementarea Busolei Competitivității, a Pactului pentru o Industrie Curată, a Strategiei pentru Piața Unică și Raportul anual al Grupului operativ pentru aplicarea normelor Pieței Unice.
