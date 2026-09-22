Macron i-a cerut lui Trump accelerarea livrării de interceptoare pentru Ucraina. Cei doi au analizat un posibil moratoriu ruso-ucrainean asupra atacurilor energetice

Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului său american Donald Trump să sprijine mai rapid și mai puternic Ucraina cu interceptoare pentru apărarea aeriană. În cadrul întâlnirii de la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, cei doi lideri au discutat și posibilitatea unui moratoriu între Ucraina și Rusia asupra atacurilor care vizează infrastructura energetică, precum și situația din Marea Roșie, informează France24 și RFI.

Macron a descris conversația cu președintele american drept „foarte bună” și „foarte constructivă” și a afirmat că Donald Trump s-a arătat receptiv în timpul discuțiilor.

„Am avut o discuție îndelungată despre Ucraina și Rusia și despre necesitatea de a-i ajuta mai rapid și mai ferm pe prietenii noștri ucraineni cu interceptoare”, a declarat președintele francez.

Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump. Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.… pic.twitter.com/1B3WyPWGH0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

Macron a explicat că furnizarea acestor sisteme reprezintă o măsură defensivă esențială pentru protejarea Ucrainei în fața atacurilor aeriene rusești.

Cei doi lideri au analizat și inițiativele care ar putea conduce la suspendarea reciprocă a atacurilor ucrainene și rusești asupra instalațiilor din sectorul energetic. Președintele francez nu a prezentat detalii despre forma unui asemenea moratoriu și nici despre eventualele angajamente asumate în timpul întâlnirii.

Macron a anunțat că urma să abordeze propunerea și în discuția cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU.

Susținerea sistemului energetic al Ucrainei rămâne o prioritate, a subliniat liderul francez, exprimându-și speranța că reuniunile de la New York vor permite realizarea unor progrese.

Discuția privind un posibil moratoriu intervine în timp ce Rusia continuă să atace infrastructura energetică ucraineană, iar Kievul desfășoară, la rândul său, operațiuni împotriva rafinăriilor și altor instalații energetice din Rusia.

Întâlnirea Macron–Trump a inclus și o analiză a situației din Marea Roșie. Președintele francez a subliniat importanța regiunii pentru transportul maritim și pentru evoluția prețurilor mondiale, în contextul perturbărilor care afectează rutele comerciale și piețele energetice.

„Cealaltă problemă despre care am discutat a fost situația din Marea Roșie. Este importantă pentru prețurile globale”, a declarat Macron.

Președintele francez a ajuns la New York după o vizită în Saint-Pierre și Miquelon, teritoriu francez situat în apropierea coastei atlantice a Canadei, unde s-a întâlnit cu premierul canadian Mark Carney.

Macron și Carney au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniile energiei, securității și combaterii schimbărilor climatice, pe fondul tensiunilor geopolitice și comerciale tot mai ridicate.

Întâlnirea dintre Macron și Trump a avut loc înaintea discuțiilor programate ale președintelui american cu Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean afirmase anterior că întrevederea de la New York ar putea contribui semnificativ la eforturile diplomatice pentru încheierea războiului.