Macron îi acordă două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”

Franța traversează o nouă etapă de instabilitate politică, după ce președintele Emmanuel Macron i-a acordat premierului demisionar Sébastien Lecornu un termen de două zile pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”, la mai puțin de o lună după ce acesta fusese numit în funcție, relatează Politico.

Lecornu și-a anunțat demisia luni dimineață, la doar 14 ore după prezentarea noului său guvern, și urma să conducă în aceeași zi prima ședință a cabinetului.

Într-o nouă turnură, Palatul Élysée a anunțat luni seara că președintele Macron s-a întâlnit din nou cu Lecornu și i-a cerut să „conducă negocierile finale până miercuri seară pentru a defini o platformă de acțiune și stabilitate pentru țară”.

„Am acceptat, la solicitarea președintelui, să port ultimele discuții cu forțele politice pentru stabilitatea țării. Îi voi spune șefului statului miercuri seara dacă acest lucru este posibil sau nu, pentru ca el să poată trage toate concluziile necesare”, a scris Lecornu pe platforma X.

Un oficial prezidențial, citat de AFP, a precizat că Emmanuel Macron este pregătit „să-și asume responsabilitatea” în cazul unui eșec — o formulare interpretată de analiști ca o posibilă referire la declanșarea de alegeri legislative anticipate.

Demisia lui Lecornu, survenită la doar 27 de zile de la numirea sa, reprezintă cea mai scurtă perioadă în funcție a unui prim-ministru în istoria modernă a Franței.

„Condițiile nu au fost îndeplinite pentru ca eu să-mi pot îndeplini atribuțiile de prim-ministru”, a declarat acesta, denunțând „apetitul partizan” ale grupurilor parlamentare care i-au forțat plecarea.

Criza s-a adâncit odată cu reacțiile critice venite atât din opoziție, cât și din interiorul taberei prezidențiale. Numirea fostului ministru de finanțe Bruno Le Maire la Apărare a provocat nemulțumire în rândul partidului de dreapta Les Républicains, care îl consideră un simbol al politicilor economice macroniste. În încercarea de a detensiona situația, Le Maire a anunțat luni seară pe X că „se retrage din guvern fără întârziere”.

Demisia premierului amplifică o criză politică ce durează de peste un an, de la alegerile legislative anticipate din vara lui 2024, care au lăsat Franța cu un parlament fără majoritate.

De asemenea, piața de capital a reacționat negativ, indicele CAC 40 scăzând cu 1,4% luni, imediat după anunț, iar moneda euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind cotat la 1,1688 dolari pentru un euro.

Pe fondul tensiunilor politice și economice, datele oficiale publicate săptămâna trecută arată că datoria publică a Franței a atins un nivel record, devenind a treia cea mai ridicată din Uniunea Europeană, după Grecia și Italia, aproape dublând pragul de 60% din PIB permis de regulile europene.

Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu premier pe 9 septembrie, mizând pe discreția și loialitatea acestuia — fost ministru al apărării și apropiat al președintelui — pentru a calma scena politică internă și a-i permite să se concentreze pe agenda internațională, inclusiv pe eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina. Lecornu trebuia să obțină sprijinul unui parlament profund divizat pentru adoptarea unui buget de austeritate, însă opoziția aproape unanimă i-a făcut misiunea imposibilă.

Dacă până miercuri Lecornu nu va reuși să obțină un compromis politic viabil, Franța ar putea intra într-o nouă etapă a crizei — una care riscă să determine chiar convocarea de noi alegeri legislative.